Game, set, doccia. Sì, doccia. E squalifica. Sembra una di quelle storie inventate e invece, per quanto surreale, è accaduta per davvero. Grecia, terra di vacanze, caldo torrido ben sopportabile con un tuffo in un mare molto blu, come i profili delle case bianchissime. Meno sopportabile - decisamente meno sopportabile - sul cemento del Challenger di Chersonissos, città a nord di Creta. E così Mats Rosenkranz - 26 anni e numero 358 del mondo - ha deciso di farsi una doccia dopo aver vinto il primo set.