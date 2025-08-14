Sinner, Bronzetti e Paolini in campo: il programma

Ci attende un'altra grande giornata di tennis a Cincinnati, con tre italiani in campo. Si parte con i due match delle azzurre impegnate agli ottavi: Bronzetti sfida la numero 2 del mondo Coco Gauff e Paolini sarà opposta a Krejcikova. In serata la super sfida tra Sinner e Auger-Aliassime per un posto nei quarti del Masters 1000 statunitense. Tutto in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un'altra giornata a tinte azzurre sui campi del Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . La prima italiana a scendere in campo la riminese Lucia Bronzetti , a caccia di un sogno agli ottavi contro la numero 2 del mondo Coco Gauff . A seguire, l'altra stella del nostro firmamento, Jasmine Paolini , per la rivincita della finale di Wimbledon 2024 con la ceca Barbora Krejcikova . In serata, non prima delle 21, l'appuntamento con il re del tennis mondiale, Jannik Sinner : sul suo cammino il canadese Felix Auger-Aliassime , con cui l'altoatesino non ha mai vinto. Da non perdere anche le sfide tra Holger Rune e il sorprendente francese Terence Atmane, e l'ottavo Shelton-Lehecka.

