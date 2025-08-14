Sinner, Bronzetti e Paolini in campo: il programma

Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e orariCINCINNATI
Ci attende un'altra grande giornata di tennis a Cincinnati, con tre italiani in campo. Si parte con i due match delle azzurre impegnate agli ottavi: Bronzetti sfida la numero 2 del mondo Coco Gauff e Paolini sarà opposta a Krejcikova. In serata la super sfida tra Sinner e Auger-Aliassime per un posto nei quarti del Masters 1000 statunitense. Tutto in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà un'altra giornata a tinte azzurre sui campi del Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La prima italiana a scendere in campo la riminese Lucia Bronzetti, a caccia di un sogno agli ottavi contro la numero 2 del mondo Coco Gauff. A seguire, l'altra stella del nostro firmamento, Jasmine Paolini, per la rivincita della finale di Wimbledon 2024 con la ceca Barbora Krejcikova. In serata, non prima delle 21, l'appuntamento con il re del tennis mondiale, Jannik Sinner: sul suo cammino il canadese Felix Auger-Aliassime, con cui l'altoatesino non ha mai vinto. Da non perdere anche le sfide tra Holger Rune e il sorprendente francese Terence Atmane, e l'ottavo Shelton-Lehecka.
Cincinnati Open: i match degli italiani
- BRONZETTI vs [2] Coco Gauff alle 17
- non prima delle 19: [7] PAOLINI vs Krejcikova
- non prima delle 21: [1] SINNER vs Auger-Aliassime
ATP E WTA Cincinnati, il programma di giovedì su Sky Sport e NOW
- Sky Sport Tennis e NOW: dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW: dalle 17 alle 23
- Sky Sport Uno e NOW: dalle 17 alle 20 e dall'1 a fine giornata
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.