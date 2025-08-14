Cincinnati: vincono Shelton e Atmane, fuori Rune

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Cincinnati, i risultati di oggi: vittorie di Shelton e Atmane, fuori Rune

TENNIS

Non si ferma più Atmane: dopo la vittoria con Fritz, il francese elimina anche Rune con un netto 6-2, 6-3 e vola in semifinale, prossimo avversario di Sinner. Nessun problema anche per Shelton contro Lehecka nel match degli ottavi slittato per il maltempo: ai quarti lo statunitense affronterà Zverev. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SINNER-AUGER - IL TABELLONE DI JANNIK

Non finisce di stupire Terence Atmane, numero 136 del mondo: dopo i successi su Flavio Cobolli e Joao Fonseca e la sorprendente vittoria agli ottavi con Taylor Fritz (n.4 del tabellone), il 23enne di Boulogne-sur-Mer si prende anche lo scalpo di Holger Rune, n.7 del seeding, battendo il danese nella notte italiana con un inequivocabile 6-2, 6-3. Sabato, il transalpino affronterà in semifinale Jannik Sinner, con il quale non ci sono precedenti. Affermazione netta anche di Ben Shelton con il ceco Jiri Lehecka, sconfitto con un doppio 6-4 nell'ultimo ottavo, rimandato mercoledì a causa delle tante interruzioni per il maltempo. Domani lo statunitense se la vedrà con Alexander Zverev per un posto nella semi contro il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Andrej Rublev, in programma stasera.

Atp Cincinnati: i risultati di giovedì 14 agosto

  • [5] Shelton (Usa) vs [22] Lehecka (Cz) 6-4, 6-4
  • Atmane (Fra) vs [7] Rune 6-2, 6-3

 

