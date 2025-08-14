Esplora tutte le offerte Sky
Tennis, Berrettini salta anche gli Us Open: è il quinto forfait di fila

Tennis

L'azzurro non gioca una partita ufficiale da fine giugno, dal primo turno di Wimbledon. Dopo Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati arriva una nuova assenza per lui. Gli US Open saranno live su Sky e in streaming su NOW dal 24 agosto al 7 settembre 

SINNER AI QUARTI DI CINCINNATI. HIGHLIGHTS

Niente da fare per Matteo Berrettini: l'azzurro salterà anche gli US Open, in programma dal prossimo 24 agosto fino al 7 settembre (live su Sky e in streaming su NOW). Si tratta per lui del quinto forfait consecutivo, dopo quelli di Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati. L'ultimo match giocato da Berrettini, dunque, continua a essere il ko nel primo turno dell'ultimo Wimbledon contro il polacco Majchrzak,  lo scorso 30 giugno. A Flushing Meadows entra dunque in tabellone lo statunitense Brandon Holt. Agli US Open Berrettini era stato semifinalista nel 2019, quando si arrese solo a Rafa Nadal, poi campione.

