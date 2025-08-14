Sinner: "Sono contento, ma devo alzare il livello"

L'azzurro al termine della vittoria contro Mannarino agli ottavi di finale a Cincinnati: "Ho affrontato un avversario difficile, diverso da tutti gli altri perché è mancino e la sua palla resta sempre molto bassa. Arrivare ai quarti in ogni torneo è molto importante, spero di poter ancora alzare il livello"

Dopo la vittoria su Diallo al terzo turno, Jannik Sinner sconfigge anche Adrian Mannarino (6-4, 7-6) ed è ai quarti di finale di Cincinnati: "Ho affrontato un avversario difficile - ha detto l'azzurro al termine del match - diverso da tutti gli altri perché è mancino e la sua palla resta sempre molto bassa. Ho cercato di cambiare la posizione in risposta e ho fatto fatica a chiudere la partita ma sono cose che succedono nello sport".