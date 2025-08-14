Sinner: "Sono contento, ma devo alzare il livello"

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner dopo la vittoria contro Mannarino: "Contento, ma devo alzare il livello"

L'azzurro al termine della vittoria contro Mannarino agli ottavi di finale a Cincinnati: "Ho affrontato un avversario difficile, diverso da tutti gli altri perché è mancino e la sua palla resta sempre molto bassa. Arrivare ai quarti in ogni torneo è molto importante, spero di poter ancora alzare il livello"

GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-MANNARINO - IL TABELLONE DI JANNIK

Dopo la vittoria su Diallo al terzo turno, Jannik Sinner sconfigge anche Adrian Mannarino (6-4, 7-6) ed è ai quarti di finale di Cincinnati: "Ho affrontato un avversario difficile - ha detto l'azzurro al termine del match - diverso da tutti gli altri perché è mancino e la sua palla resta sempre molto bassa. Ho cercato di cambiare la posizione in risposta e ho fatto fatica a chiudere la partita ma sono cose che succedono nello sport".

"Devo tenere il corpo il più pronto possibile"

"Sono contento di essere al prossimo turno - ha continuato Sinner -". Poi, sull'ipotesi di potersi allenare ancora dopo la vittoria contro Mannarino: "Non lo farò. Ho bisogno di tenere il corpo il più fresco possibile. Arrivare ai quarti in ogni torneo è molto importante, spero di poter ancora alzare il livello". 

