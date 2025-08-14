Bronzetti fuori agli ottavi: Gauff vince in 2 set

L'azzurra ha perso contro la numero 2 del ranking Wta Coco Gauff con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 19 minuti. Ai quarti di finale, l'americana sfiderà una tra Paolini e Krejcikova. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Si è chiuso agli ottavi di finale il Wta 1000 di Lucia Bronzetti. L'azzurra è stata sconfitta da Coco Gauff (numero 2 del rankig Wta) con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 19 minuti di gioco. Partita divisa in due parti: Gauff ha gestito senza grandi problemi il primo set. L'americana, dopo esser salita sul 2-0 e aver subito il controbreak nel turno di battuta successivo, è poi tornata a comandare negli scambi con Bronzetti e ha chiuso il primo parziale con un netto 6-2 in 33 minuti di gioco. Molto più equilibrato, invece, il secondo set in cui Bronzetti ha giocato praticamente alla pari con Gauff. L'azzurra, così come nel primo set, era andata sotto 2-0, ma è riuscita a strappare l'immediato controbreak nel terzo game. Proprio nell'ultimo gioco, sul 5-4 Gauff, Bronzetti ha però subito il break decisivo per il suo ko. Al prossimo turno, la numero 2 Wta affronterà la vincente del match tra Paolini e Krejcikova.