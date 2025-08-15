Alcaraz in semifinale: Rublev battuto in tre set

La cronaca del match

Primo set completamente gestito da parte di Alcaraz. Con Rublev un po' nervoso, il numero 2 al mondo ha strappato la battuta sia nel terzo che nell'ultimo game in cui ha chiuso 6-3 (con un fantastico set point) in 35 minuti. Nel secondo set, invece, è arrivato il primo vero calo da parte di Alcaraz, non particolarmente brillante nel corso del settimo gioco. Ad approfittarne è stato Rublev, che ha conquistato il break decisivo per portare la sfida al terzo set. Nell'ultimo parziale l'equilibrio è stato il vero protagonista: Alcaraz ha avuto due palle break nel quarto game che non è ha concretizzato commettendo due errori con il dritto. Lo spagnolo si è poi riscattato nell'ottavo gioco in cui con due colpi straordinari è riuscito a portarsi 5-3. Servendo per il set, però, il numero 2 al mondo ha avuto enormi difficoltà con la prima e ha subito l'inaspettato controbreak. Sul 6-5, Alcaraz ha giocato una risposta profondissima ai vantaggi, procurandosi il match point che ha chiuso la partita.