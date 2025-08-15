Doppio, Errani/Paolini in semifinale a Cincinnati

Errani/Paolini in semifinale al Wta Cincinnati: battuta la coppia Stearns/Vondrousovawta cincinnati
La coppia azzurra ha battuto il duo Stearns/Vondrousova per 6-4, 6-3 conquistando l'accesso in semifinale, in cui sfideranno la cinese Guo e la russa Panova. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale di doppio femminile al Wta 1000 di Cincinnati a seguito della vittoria contro il duo composto da Peyton Stearns e Marketa Vondrousova per 6-4, 6-3. Una grandissima prestazione da parte di Errani/Paolini, praticamente perfette al servizio, considerando le sole tre palle break concesse (di cui solo una convertita), contro le 8 conquistate. In semifinale, le azzurre sfideranno la coppia composta dalla cinese Guo e dalla russa Panova.