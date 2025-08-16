Sinner e Alcaraz in campo: la guida tv su Sky

Sabato ricco di tennis al Masters 1000 di Cincinnati e come sempre da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel maschile scenderà in campo Jannik Sinner . Nel giorno del suo 24° compleanno, il numero 1 al mondo sfiderà per la prima volta in carriera il francese Terence Atmane (numero 136 al mondo e rivelazione di questo torneo dopo che ha eliminato Fritz e Rune). Dopo Sinner-Atmane, non prima delle 24 si giocherà anche la seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che ha sconfitto con un netto 6-2, 6-2 lo statunitense Ben Shelton. Nel doppio maschile, la coppia azzurra composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego affronterà in semifinale il duo inglese Salisbury/Skupski. Mentre in quello femminile, Errani/Paolini se la vedono contro Guo e Panova.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.