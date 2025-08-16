Musetti/Sonego in finale di doppio a Cincinnati

La coppia azzurra è in finale di doppio al Masters 1000 di Cincinnati, a seguito della vittoria contro il duo Salisbury/Skupski: 4-6, 6-3, 13-11 lo score in favore di Musetti e Sonego. In finale sfideranno il duo Mektic e Ram. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono in finale di doppio al Masters 1000 di Cincinnati. La coppia azzurra ha battuto gli inglesi Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio di 4-6, 6-3, 13-11 in un'ora e 39 minuti di gioco. Per gli italiani si tratta della seconda finale di coppia in carriera (la prima in un Masters 1000): per il titolo sfideranno il duo Mektic e Ram.

La cronaca del match

Il primo set è stato molto equilibrato, con gli inglesi che hanno conquistato il break nel corso del quinto game. Sotto 30-0, la coppia Salisbury/Skupski ha vinto quattro punti consecutivi per portarsi avanti 3-2. Nel gioco successivo, Musetti e Sonego hanno avuto la chance di controbreak che non sono però riusciti a concretizzare, permettendo agli inglesi di chiudere 6-4 il primo parziale in 39 minuti. Nel secondo set, invece, è cresciuto il livello al servizio degli azzurri, che hanno strappato la battuta a Salisbury/Skupski nel corso del sesto game. All'inevitabile match tiebreak, la coppia italiana ha giocato alla grande e dopo sei match point ha chiuso la partita.