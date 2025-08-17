Alcaraz, 7^ finale di fila! Zverev ko 6-4, 6-3

Lo spagnolo conquista la settima finale consecutiva del suo 2025 battendo in due set (6-4, 6-3) il tedesco Sasha Zverev, non in perfette condizioni fisiche. Lunedì alle 21 sfiderà Jannik Sinner (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ) nel primo faccia a faccia dopo la finale di Wimbledon

Dal Master 1000 di Monte-Carlo di metà aprile a quello di agosto a Cincinnati: 4 mesi quasi perfetti per Carlos Alcaraz che centra l’ ottava finale del suo 2025 (le ultime sette consecutive!) . Lo fa battendo con relativa facilità 6-4, 6-3 Sasha Zverev , numero 3 al mondo e nel tabellone del torneo del’Ohio. E pensare che, prima di oggi, il bilancio fra i due sul cemento era 5-2 per Zverev. Una semifinale iniziata con quasi 30’ di ritardo a causa della pioggia e subito interrotta per altri 12’ sul 2-1 30-0 Zverev nel primo set per un malore (l’ennesimo di questo torneo) sulle tribune.

Nel primo set Alcaraz prima annulla tre palle break nel quarto gioco e poi strappa il servizio al tedesco nel settimo. La differenza la fa l’aggressività dello spagnolo sulla risposta. Zverev si aggrappa alla prima di servizio per tenerlo fuori dal campo, ma quando non entra sono guai… Tre ace per consolidare il break e altri tre nel successivo turno di battuta per chiudere 6-4 in meno di un’ora.

Fin qui Zverev non lo ha fatto vedere, ma non è al meglio. Già dopo la vittoria nei quarti con Shelton aveva lanciato l’allarme: “Quando sono entrato in campo, mi sentivo benissimo. Avevo sensazioni incredibili, le migliori degli ultimi mesi. Poi dalla fine del primo set ho iniziato a sentirmi meno bene e le mie condizioni sono progressivamente peggiorate”. Il tedesco annulla una palla break a inizio secondo set, fa quello che può ma le palline tornano tutte indietro e, al secondo tentativo, Alcaraz piazza un altro break che sembra poter indirizzare il set e l’incontro. E invece nel momento di maggiore difficoltà dell’avversario lo spagnolo commette una serie incredibile di errori che gli costano il controbreak immediato e tengono in partita uno Zverev invece sempre più claudicante e costretto al medical timeout per i dolori alla schiena. Come se le difficoltà dell’avversario togliessero tensione e concentrazione ad Alcaraz. Ma Zverev sta troppo male per poter riaprire la partita. Alcaraz gli strappa di nuovo il servizio nel settimo gioco e chiude la partita 6-4, 6-3.