Paolini e il doppio Musetti/Sonego: il programma

Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e oraricincinnati
Jasmine Paolini affronta la russa Kudermetova in semifinale al Wta 1000 di Cincinnati. Nel doppio, prima finale a livello '1000' per la coppia azzurra composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà una domenica azzurra al Masters 1000 di Cincinnati, tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel femminile, protagonista Jasmine Paolini. La toscana, dopo ad eliminato la numero 2 del ranking Wta Coco Gauff ai quarti di finale, se la vedrà non prima delle 21 sul Centrale contro la russa Veronika Kudermetova. Nella finale di doppio maschile, invece, in campo la coppia composta da Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. I due italiani, alla loro seconda finale di doppio in carriera (la prima in un Masters 1000), affronteranno per il titolo l'americano Rajeev Ram e il croato Nikola Mektic.
Atp Cincinnati, i match degli italiani
- Kudermetova vs [7] PAOLINI (Ita) – non prima delle 21 sul Centrale
- MUSETTI/SONEGO (Ita) vs Mektic (Cro)/Ram (Usa) – non prima delle 24 sul Centrale
La programmazione su Sky Sport e NOW
- Sky Sport Tennis e NOW: dalle 19 1^semifinale femminile; dalle 21 2^ semifinale femminile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile
- Sky Sport Uno e NOW: dalle 19 alle 21 1^semifinale femminile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.