Paolini e il doppio Musetti/Sonego: il programma

Sarà una domenica azzurra al Masters 1000 di Cincinnati, tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel femminile, protagonista Jasmine Paolini . La toscana, dopo ad eliminato la numero 2 del ranking Wta Coco Gauff ai quarti di finale, se la vedrà non prima delle 21 sul Centrale contro la russa Veronika Kudermetova . Nella finale di doppio maschile, invece, in campo la coppia composta da Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti . I due italiani, alla loro seconda finale di doppio in carriera (la prima in un Masters 1000), affronteranno per il titolo l'americano Rajeev Ram e il croato Nikola Mektic .

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.