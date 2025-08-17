Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Alcaraz all'Atp Cincinnati, dove vedere la finale in tv e streaming

atp cincinnati

Sarà ancora una sfida tra il numero uno e il numero due del mondo, la finale dell’Atp di Cincinnati. Dopo quella di Wimbledon vinta da Sinner, il campione italiano -vincitore un anno fa in Ohio- ritrova il rivale spagnolo. La finale di Cincinnati è in programma domani, lunedì 18 agosto, alle 21, in diretta su u Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ATMANE, GLI HIGHLIGHTS

Sinner contro Alcaraz. Ancora loro, sempre loro. La finale del Masters 1000 di Cincinnati sarà ancora una sfida tra il numero uno del mondo e il suo rivale spagnolo. Dopo aver eliminato il francese Atmane in semifinale, Jannik ritrova dunque Carlitos, che in semi ha invece avuto la meglio sul tedesco Zverev. La finale di Cincinnati è in programma domani, lunedì 18 luglio, alle ore 21, in diretta su u Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sinner vs Alcaraz: tutte le sfide giocate fin qui

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Di nuovo avversari in finale, Sinner e Alcaraz, che si sfideranno nell’ultimo atto del torneo di Cincinnati. Vincendo la finale di Wimbledon, Jannik ha interrotto una striscia positiva di 5 vittorie di fila da parte del campione spagnolo. Il bilancio resta però a favore di Alcaraz. Ecco i loro precedenti fin qui in attesa della finale di Cincinnati

  • Partite giocate: 13
  • Vittorie Alcaraz: 8
  • Vittorie Sinner: 5

Alcaraz, scambio ad alta qualità e velocità con Zverev

Dove vedere la finale Sinner-Alcaraz

atp cincinnati

Sarà ancora una sfida tra il numero uno e il numero due del mondo, la finale dell’Atp di...

