Dove vedere la finale Sinner-Alcaraz

Sinner contro Alcaraz. Ancora loro, sempre loro. La finale del Masters 1000 di Cincinnati sarà ancora una sfida tra il numero uno del mondo e il suo rivale spagnolo. Dopo aver eliminato il francese Atmane in semifinale, Jannik ritrova dunque Carlitos, che in semi ha invece avuto la meglio sul tedesco Zverev. La finale di Cincinnati è in programma domani, lunedì 18 luglio, alle ore 21, in diretta su u Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW