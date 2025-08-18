Musetti/Sonego sconfitti in finale a Cincinnati

Sconfitta in rimonta per la coppia azzurra, che ha perso la finale del doppio maschile del Masters 1000 di Cincinnati contro Mektic/Ram 4-6, 6-3, 10-5 in un'ora e 30 minuti di gioco. Il torneo è live su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 agosto

Nulla da fare per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. La coppia azzurra è uscita sconfitta nella finale di doppio maschile del Masters 1000 di Cincinnati contro il duo composto dall'americano Rajeev Ram e dal croato Nikola Mektic con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-5 in un'ora e 30 minuti di gioco. Nel primo set la partenza degli italiani è stata perfetta, con il break conquistato nel corso del terzo gioco per il 2-1 e mantenuto fino alla fine. Nel secondo parziale, invece, è nata la rimonta di Mektic/Ram, che hanno strappato la battuta al duo Musetti/Sonego nell'ottavo gioco, salendo 5-3 e portando la sfida al match tiebreak, in cui hanno chiuso al primo match point.