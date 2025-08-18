Dove vedere la finale Paolini-Swiatek

Seconda finale '1000' della stagione per Jasmine Paolini che affronterà a Cincinnati la numero 3 al mondo Iga Swiatek. Il match, in programma tra lunedì 18 e martedì 19 agosto non prima di mezzanotte, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Non solo la finale (ormai diventata abitudine) tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel singolare maschile. A Cincinnati c'è Italia anche nel femminile con Jasmine Paolini. L'azzurra, testa di serie numero 7, affronterà per il titolo Wta 1000 di Cincinnati Iga Swiatek (numero 3 al mondo). La toscana è reduce dalla vittoria in tre set contro Kudermetova per 6-3, 6-7, 6-3. Swiatek, invece, dal successo in due set (7-5, 6-3) contro Elena Rybakina, che le ha anche garantito la qualificazione alle Wta Finals. Il match, in programma non prima di mezzanotte tra lunedì 18 e mercoledì 19 agosto, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.