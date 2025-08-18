Dove vedere la finale Paolini-Swiatek

Esplora tutte le offerte Sky
Paolini-Swiatek al Wta Cincinnati, dove vedere la finale in tv e streaming

wta cincinnati

Seconda finale '1000' della stagione per Jasmine Paolini che affronterà a Cincinnati la numero 3 al mondo Iga Swiatek. Il match, in programma tra lunedì 18 e martedì 19 agosto non prima di mezzanotte, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

DOVE VEDERE LA FINALE SINNER-ALCARAZ

Non solo la finale (ormai diventata abitudine) tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel singolare maschile. A Cincinnati c'è Italia anche nel femminile con Jasmine Paolini. L'azzurra, testa di serie numero 7, affronterà per il titolo Wta 1000 di Cincinnati Iga Swiatek (numero 3 al mondo). La toscana è reduce dalla vittoria in tre set contro Kudermetova per 6-3, 6-7, 6-3. Swiatek, invece, dal successo in due set (7-5, 6-3) contro Elena Rybakina, che le ha anche garantito la qualificazione alle Wta Finals. Il match, in programma non prima di mezzanotte tra lunedì 18 e mercoledì 19 agosto, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

I precedenti tra Swiatek e Paolini

Sarà la sesta sfida tra le due, con i precedenti che sono tutti in favore di Swiatek. L'ultimo incontro tra la polacca e l'azzurra risale a giugno 2025 a Bad Homburg, in cui la numero 3 al mondo vinse con il punteggio di 6-1, 6-3.

  • Wta Bad Homburg 2025, semifinale: Swiatek b. Paolini 6-1, 6-3
  • Bjk Cup 2024, semifinale: Swiatek b. Paolini 3-6, 6-4, 6-4
  • Roland Garros 2024, Swiatek b. Paolini 6-2, 6-1
  • Us Open 2022, 1° turno: Swiatek b. Paolini 6-3, 6-0
  • Wta Praga, 2018: Swiatek b. Paolini 6-2, 6-1

