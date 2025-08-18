Paolini-Swiatek, la finale LIVE su Sky Sport

Esplora tutte le offerte Sky
Paolini-Swiatek al Wta Cincinnati, il risultato in diretta live della partita

live WTA CINCINNATI

Dopo il ritiro di Sinner nella finale maschile con Alcaraz, tutte le speranze dell'Italia sono affidate a Jasmine Paolini che nell'ultimo atto del Wta 1000 di Cincinnati sfiderà la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo. Match in diretta a mezzanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

RITIRO DI SINNER, ALCARAZ VINCE CINCINNATI

 

PAOLINI-SWIATEK LIVE SU SKY SPORT UNO

Per Iga è la prima finale a Cincinnati (di conseguenza, il National Bank Open in Canada rimane l'unico WTA 1000 in cui non sia arrivata in fondo).

Nell'altra semifinale, Swiatek ha battuto 7-5, 6-3 Elena Rybakina.

L'azzurra, testa di serie numero 7, è reduce dalla vittoria in tre set contro Kudermetova per 6-3, 6-7, 6-3. 

Per la toscana è la terza finale in carriera in un '1000' dopo i trionfi di Dubai (2024) e dello scorso maggio a Roma.

Match in diretta a mezzanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo il ritiro di Jannik Sinner nella finale maschile con Carlos Alcaraz, tutte le speranze dell'Italia sono affidate a Jasmine Paolini che, nell'ultimo atto del Wta 1000 di Cincinnati, sfiderà la polacca Iga Swiatek.

