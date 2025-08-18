Paolini-Swiatek, la finale LIVE su Sky Sport

Paolini-Swiatek al Wta Cincinnati, il risultato in diretta live della partita
Dopo il ritiro di Sinner nella finale maschile con Alcaraz, tutte le speranze dell'Italia sono affidate a Jasmine Paolini che nell'ultimo atto del Wta 1000 di Cincinnati sfiderà la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo. Match in diretta a mezzanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
RITIRO DI SINNER, ALCARAZ VINCE CINCINNATI
in evidenza
PAOLINI-SWIATEK LIVE SU SKY SPORT UNO
- Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
Per Iga è la prima finale a Cincinnati (di conseguenza, il National Bank Open in Canada rimane l'unico WTA 1000 in cui non sia arrivata in fondo).
Nell'altra semifinale, Swiatek ha battuto 7-5, 6-3 Elena Rybakina.
Guarda gli HIGHLIGHTS di Rybakina-SwiatekVai al contenuto
L'azzurra, testa di serie numero 7, è reduce dalla vittoria in tre set contro Kudermetova per 6-3, 6-7, 6-3.
Guarda gli HIGHLIGHTS di Paolini-KudermetovaVai al contenuto
Per la toscana è la terza finale in carriera in un '1000' dopo i trionfi di Dubai (2024) e dello scorso maggio a Roma.
Match in diretta a mezzanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Dopo il ritiro di Jannik Sinner nella finale maschile con Carlos Alcaraz, tutte le speranze dell'Italia sono affidate a Jasmine Paolini che, nell'ultimo atto del Wta 1000 di Cincinnati, sfiderà la polacca Iga Swiatek.