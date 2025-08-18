Il doppio misto degli US Open 2025 prenderà ufficialmente il via il 19 e 20 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows, e lo farà con un'importante rappresentanza azzurra. Sono infatti quattro i tennisti italiani al via, tra cui spicca la coppia campione in carica formata da Andrea Vavassori e Sara Errani, al debutto contro la kazaka Elena Rybakina e lo statunitense Taylor Fritz. Cambio dell'ultima ora invece per Jannik Sinner, che non giocherà più con Emma Navarro (forfait della tennista statunitense, assieme anche a quello di Paula Badosa e Tommy Paul) ma con la ceca Katerina Siniakova, una delle grandi protagoniste della specialità. Il loro primo ostacolo sarà rappresentato dalla coppia Alexander Zverev e Belinda Bencic. Rinuncia anche per Jasmine Paolini, che avrebbe dovuto giocare con Lorenzo Musetti: l'azzurro farà coppia con l'americana Caty McNally, specialista del doppio. I due affronteranno all'esordio Naomi Osaka e Gael Monfils.