US Open, Sinner con Siniakova nel doppio misto: Navarro rinuncia

Tennis

Sorteggiato il tabellone del doppio misto degli US Open. Vavassori ed Errani difendono il titolo contro Rybakina/Fritz. Sinner, dopo il forfait di Navarro, farà coppia con Siniakova: al debutto contro Zverev/Bencic. Musetti giocherà con McNally contro Osaka/Monfils. Intanto, il numero 1 Atp è atteso nella finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, in programma oggi lunedì 18 agosto alle 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ALCARAZ, L'AVVICINAMENTO LIVE

Il doppio misto degli US Open 2025 prenderà ufficialmente il via il 19 e 20 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows, e lo farà con un'importante rappresentanza azzurra. Sono infatti quattro i tennisti italiani al via, tra cui spicca la coppia campione in carica formata da Andrea Vavassori e Sara Errani, al debutto contro la kazaka Elena Rybakina e lo statunitense Taylor Fritz. Cambio dell'ultima ora invece per Jannik Sinner, che non giocherà più con Emma Navarro (forfait della tennista statunitense, assieme anche a quello di Paula Badosa e Tommy Paul) ma con la ceca Katerina Siniakova, una delle grandi protagoniste della specialità. Il loro primo ostacolo sarà rappresentato dalla coppia Alexander Zverev e Belinda Bencic. Rinuncia anche per Jasmine Paolini, che avrebbe dovuto giocare con Lorenzo Musetti: l'azzurro farà coppia con l'americana Caty McNally, specialista del doppio. I due affronteranno all'esordio Naomi Osaka e Gael Monfils.

Chi è Katerina Siniakova

Accanto a Sinner ci sarà una delle regine del doppio mondiale. Katerina Siniakova, 29enne ceca, che vanta un palmarès di altissimo profilo nel doppio: ha conquistato dieci titoli del Grande Slam in carriera – tre a Wimbledon, tre al Roland Garros, tre all'Australian Open e uno agli US Open nel 2022. L'ultimo titolo nel 2025 a Wimbledon nel doppio misto insieme all'olandese Sem Verbeek, dopo aver conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi nel doppio femminile, in coppia con il connazionale Tomas Machac.

