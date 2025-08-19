Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Us Open, i risultati del doppio misto: vincono Errani-Vavassori e Musetti

us open

Sorride l'Italia negli ottavi di finale del torneo di doppio misto agli US Open: Errani e Vavassori fanno valere la loro esperienza e battono la coppia Fritz-Rybakina. Vince anche Musetti: successo assieme a McNally contro Osaka e Monfils. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER, LE SUE CONDIZIONI DOPO IL RITIRO A CINCINNATI

Il torneo di doppio misto agli US Open inizia nel segno dell'Italia. Il nuovo formato non coglie impreparata la collaudata coppia Sara Errani-Andrea Vavassori. I due specialisti piegano Taylor Fritz ed Elena Rybakina in due set, 4-2, 4-2. Una vittoria agevole nonostante avessero contro il numero 4 del mondo del ranking maschile di singolare e la numero 10 di quello femminile.

La vittoria di Musetti in coppia con McNally

Sorride anche Lorenzo Musetti in coppia con la padrona di casa Caty McNally, che ha preso il posto all'ultimo di Jasmine Paolini. I due hanno sconfitto Naomi Osaka e Gael Monfils in due parziali, 5-3, 4-2. Da quest'anno il torneo di doppio misto dello Slam americano si gioca prima dell'inizio delle altre competizioni: sono stati coinvolti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo di singolare ed è stato cambiato anche il punteggio di assegnazione dei set, con l'arrivo a quota 4 game (esclusa la finale). Doveva esserci anche Jannik Sinner con Katerina Siniakova, ma il numero uno del mondo ha dovuto rinunciare dopo il ritiro dalla finale di Cincinnati per problemi di salute. 

Tennis: Altre Notizie

Sinner, niente doppio ma il malore non preoccupa

Tennis

Jannik Sinner non parteciperà al doppio misto con la Siniatova. Qualche giorno di riposo per...

Doppio misto, Errani-Vavassori e Musetti ai quarti

us open

Sorride l'Italia negli ottavi di finale del torneo di doppio misto agli US Open: Errani e...

Laver Cup, Cobolli convocato nel Team Europe

Tennis

Flavio Cobolli parteciperà alla Laver Cup 2025, in programma al Chase Center di San Francisco dal...

Al via il doppio misto allo US Open: il programma

Tennis

A Flushing Meadows inizia il torneo di doppio misto dello US Open: in campo i campioni in...

Alcaraz: "Jannik è un campione, tornerà più forte"

atp cincinnati

Alcaraz vince a Cincinnati senza festeggiare troppo. I pensieri sono soprattutto per le...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS