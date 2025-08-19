Doppio misto, Errani-Vavassori e Musetti ai quarti

Sorride l'Italia negli ottavi di finale del torneo di doppio misto agli US Open: Errani e Vavassori fanno valere la loro esperienza e battono la coppia Fritz-Rybakina. Vince anche Musetti: successo assieme a McNally contro Osaka e Monfils. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La vittoria di Musetti in coppia con McNally

Sorride anche Lorenzo Musetti in coppia con la padrona di casa Caty McNally, che ha preso il posto all'ultimo di Jasmine Paolini. I due hanno sconfitto Naomi Osaka e Gael Monfils in due parziali, 5-3, 4-2. Da quest'anno il torneo di doppio misto dello Slam americano si gioca prima dell'inizio delle altre competizioni: sono stati coinvolti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo di singolare ed è stato cambiato anche il punteggio di assegnazione dei set, con l'arrivo a quota 4 game (esclusa la finale). Doveva esserci anche Jannik Sinner con Katerina Siniakova, ma il numero uno del mondo ha dovuto rinunciare dopo il ritiro dalla finale di Cincinnati per problemi di salute.