Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner, come sta dopo il ritiro a Cincinnati

Tennis
Barbara Grassi

Barbara Grassi

Jannik Sinner non parteciperà al doppio misto con la Siniatova. Qualche giorno di riposo per l'italiano, per riprendersi al meglio in vista degli Us Open. L'obiettivo sarà difendere la vetta del ranking, con Alcaraz che si è avvicinato dopo il successo a Cincinnati

COSA SERVE A SINNER PER RIMANERE N° 1

Un paio di giorni di riposo per ritrovare le energie per lo Us Open, l’ultimo slam dell’anno. L’appuntamento più importante di questa parte di stagione. Sinner ha rinunciato, come prevedibile, al doppio misto in cui avrebbe dovuto giocare con la Siniakova. La finale di Cincinnati ha lasciato l’amarezza per un Sinner non in grado di competere e di difendere il titolo e per non aver potuto assistere allo spettacolo che sempre offrono i primi due giocatori del mondo quando giocano uno contro l’altro. Ci saranno però tante altre occasioni. La prossima magari già a New York con Sinner ancora una volta campione in carica. Punti importanti anche per la vetta del ranking, occupata dall’azzurro da 63 settimane, con Alcaraz che si è avvicinato grazie al titolo di Cincinnati. Il malore accusato nell'Ohio e che lo ha costretto al ritiro nella finale non preoccupa. Anzi, potrebbe essere uno stimolo in più in vista dello Us Open. Come fanno i grandi campioni, Jannik starà già pensando al prossimo obiettivo: arrivare in fondo a Flushing Meadows.

Sinner il giorno dopo il ritiro: "Ora è il momento di riposare"

"Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero deludervi - ha scritto il giorno dopo la finale Jannik Sinner sui propri canali social -. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa, il vostro supporto significa tutto. Congratulazioni ad Alcaraz e al suo team, state vivendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro. Ora è il momento di riposarmi un paio di giorni prima di tornare al lavoro".

Tennis: Altre Notizie

Sinner, niente doppio ma il malore non preoccupa

Tennis

Jannik Sinner non parteciperà al doppio misto con la Siniatova. Qualche giorno di riposo per...

Doppio misto, Errani-Vavassori e Musetti ai quarti

us open

Sorride l'Italia negli ottavi di finale del torneo di doppio misto agli US Open: Errani e...

Laver Cup, Cobolli convocato nel Team Europe

Tennis

Flavio Cobolli parteciperà alla Laver Cup 2025, in programma al Chase Center di San Francisco dal...

Al via il doppio misto allo US Open: il programma

Tennis

A Flushing Meadows inizia il torneo di doppio misto dello US Open: in campo i campioni in...

Alcaraz: "Jannik è un campione, tornerà più forte"

atp cincinnati

Alcaraz vince a Cincinnati senza festeggiare troppo. I pensieri sono soprattutto per le...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS