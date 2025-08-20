Errani/Vavassori in semifinale: il programma

US Open, il programma di oggi: partite e orari del doppio mistous open
A Flushing Meadows Errani e Vavassori giocheranno la semifinale di doppio misto contro la coppia composta da Collins e Harrison, con possibile finale contro i vincenti tra Pegula/Draper e Swiatek/Ruud. A Monterrey, in campo Elisabetta Cocciaretto
Altra giornata di tennis tutta da vivere in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Allo Us Open, i protagonisti nel doppio misto saranno Sara Errani e Andrea Vavassori. I campioni in carica, dopo le vittorie arrivate contro Fritz/Rybakina (agli ottavi) e Muchova/Rublev (ai quarti) ieri, sfideranno in semifinale il duo americano composto da Danielle Collins e Chris Harrison. In palio un posto in finale (che si giocherà sempre quest'oggi) contro i vincenti della sfida tra Pegula/Draper e Swiatek/Ruud. Al Wta 250 di Monterrey, invece, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà negli ottavi di finale contro la croata Antonia Ruzic.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 1: doppio misto Us Open, Pegula/Draper vs Swiatek/Ruud
- a seguire: doppio misto Us Open, Collins/Harrison vs ERRANI/VAVASSORI
- a seguire: finale doppio misto Us Open (Pegula/Draper o Swiatek/Ruud vs Collins/Harrison o ERRANI/VAVASSORI)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Max
- ore 20: Atp 250 Winston-Salem, Majchrzak (Pol) vs Korda (Usa)
- non prima delle 22: Atp 250 Winston-Salem, Diallo (Can) vs Medjedovic (Srb)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Mix
- a seguire: Simulcast Sky Sport Uno
SKY SPORT MAX (205)
- ore 17: Wta 250 Cleveland, Cirstea (Rom) vs Teichmann (Svi)
- a seguire: Wta 250 Cleveland, Gibason (Aus) vs Xinyu Wang (Chn)
- a seguire: Wta 250 Cleveland, Boulter (Gbr) vs Golubic (Svi)
- ore 00.30: Ruzic (Cro) vs COCCIARETTO (Ita)
- non prima delle 3.30: Wta 500 Monterrey, Navarro (Usa) vs Parks (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima di 00.30: Atp 250 Winston-Salem, Bu (Chn) vs Navone (Arg)
- a seguire: Atp 250 Winston-Salem, Baez (Arg) vs Van de Zandschulp (Ned)
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.