Quarti a Winston-Salem e Monterrey: il programma

A Winston-Salem, Monterrey e Cleveland si scende in campo per i quarti di finale, in cui non giocheranno italiani. Di seguito il programma completo della giornata, tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giornata di quarti di finale tra Winston-Salem, Cleveland e Monterrey tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Non ci saranno italiani: a Winston-Salem Lorenzo Sonego (campione in carica) e Luciano Darderi sono stati infatti sconfitti nella giornata di ieri agli ottavi di finale, così come Elisabetta Cocciaretto a Monterrey.
Il programma su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 20: Atp Winston-Salem, Korda (Usa) vs Kecmanovic (Srb)
- non prima delle 22: Atp Winston-Salem, Munar (Spa) vs Fucsovics (Hun)
- non prima di 00.30: Atp Winston-Salem, Medjedovic (Srb) vs Perricard (Fra)
- a seguire: Wta Winston-Salem, Bu (Chn) vs Van De Zandschulp (Ned)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 17: Wta Cleveland, Gibson (Aus) vs Wang (Chn)
- a seguire: Wta Cleveland, Boulter (Gbr) vs Golubic (Svi)
- ore 23: Wta Monterrey, Parks (Usa) vs Sramkova (Svk)
- non prima delle 3: Wta Monterrey, Noskova (Cze) vs Alexandrova
- a seguire: Wta Monterrey, Ruzic (Cro) vs Bouzkova (Cze)
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.