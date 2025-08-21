Quarti a Winston-Salem e Monterrey: il programma

Esplora tutte le offerte Sky
A Winston-Salem, Monterrey e Cleveland si scende in campo per i quarti di finale, in cui non giocheranno italiani. Di seguito il programma completo della giornata, tutta da seguire  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata di quarti di finale tra Winston-Salem, Cleveland e Monterrey tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Non ci saranno italiani: a Winston-Salem Lorenzo Sonego (campione in carica) e Luciano Darderi sono stati infatti sconfitti nella giornata di ieri agli ottavi di finale, così come Elisabetta Cocciaretto a Monterrey.

  • ore 17: Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 1: Simulcast Sky Sport Tennis

  • ore 17: Simulcast Sky Sport Max
  • ore 20: Atp Winston-Salem, Korda (Usa) vs Kecmanovic (Srb)
  • non prima delle 22: Atp Winston-Salem, Munar (Spa) vs Fucsovics (Hun)
  • non prima di 00.30: Atp Winston-Salem, Medjedovic (Srb) vs Perricard (Fra)
  • a seguire: Wta Winston-Salem, Bu (Chn) vs Van De Zandschulp (Ned)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Mix

  • ore 17: Wta Cleveland, Gibson (Aus) vs Wang (Chn)
  • a seguire: Wta Cleveland, Boulter (Gbr) vs Golubic (Svi)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 23: Wta Monterrey, Parks (Usa) vs Sramkova (Svk)
  • non prima delle 3: Wta Monterrey, Noskova (Cze) vs Alexandrova
  • a seguire: Wta Monterrey, Ruzic (Cro) vs Bouzkova (Cze)

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

