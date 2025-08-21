Già campioni in carica a New York, i due azzurri trionfano ancora nel doppio misto allo US Open. Dopo aver superato in semifinale Collins ed Harrison, Errani e Vavassori hanno battuto Swiatek e Ruud in tre set (6-3, 5-7, 10-6). Nono titolo Slam per Sara e terzo per Andrea, coppia che in stagione aveva vinto anche al Roland Garros. Lo US Open è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

I campioni a New York sono ancora loro. Dopo il trionfo nel 2024, Sara Errani e Andrea Vavassori si ripetono nel doppio misto allo US Open . Battuti Iga Swiatek e Casper Ruud (teste di serie numero 3) al termine di una finale spettacolare, vinta 6-3, 5-7, 10-6 all'Arthur Ashe Stadium. Ennesima prova di forza della coppia azzurra, che pochi minuti prima si era aggiudicata la semifinale contro Harrison e Collins (4-2, 4-2). Un percorso iniziato martedì con altri successi: eliminati all'esordio Fritz e Rybakina (4-2, 4-2), superati ai quarti anche Rublev e Muchova (4-1, 5-4). E nel doppio misto dalla formula rinnovata a festeggiare sono ancora Errani e Vavassori.

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario"

Nono titolo Slam per Errani e terzo per Vavassori (tutti vinti insieme a Sarita), coppia che in stagione aveva trionfato anche al Roland Garros. Così il 30enne piemontese dopo la vittoria rivolgendosi alla compagna di doppio: "In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team e a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. È importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: ne abbiamo avuta con questo evento ma è importante che ce ne sia sempre di più". Parole ricambiate da Sara: "Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti con te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è speciale. È incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi e grazie a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi".