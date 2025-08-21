Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

US Open, Errani e Vavassori campioni nel doppio misto: battuti Swiatek e Ruud. HIGHLIGHTS

US OPEN

Già campioni in carica a New York, i due azzurri trionfano ancora nel doppio misto allo US Open. Dopo aver superato in semifinale Collins ed Harrison, Errani e Vavassori hanno battuto Swiatek e Ruud in tre set (6-3, 5-7, 10-6). Nono titolo Slam per Sara e terzo per Andrea, coppia che in stagione aveva vinto anche al Roland Garros. Lo US Open è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

US OPEN 2025, OGGI IL SORTEGGIO: LE TESTE DI SERIE

I campioni a New York sono ancora loro. Dopo il trionfo nel 2024, Sara Errani e Andrea Vavassori si ripetono nel doppio misto allo US Open. Battuti Iga Swiatek e Casper Ruud (teste di serie numero 3) al termine di una finale spettacolare, vinta 6-3, 5-7, 10-6 all'Arthur Ashe Stadium. Ennesima prova di forza della coppia azzurra, che pochi minuti prima si era aggiudicata la semifinale contro Harrison e Collins (4-2, 4-2). Un percorso iniziato martedì con altri successi: eliminati all'esordio Fritz e Rybakina (4-2, 4-2), superati ai quarti anche Rublev e Muchova (4-1, 5-4). E nel doppio misto dalla formula rinnovata a festeggiare sono ancora Errani e Vavassori.

USA TENNIS

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario"

Nono titolo Slam per Errani e terzo per Vavassori (tutti vinti insieme a Sarita), coppia che in stagione aveva trionfato anche al Roland Garros. Così il 30enne piemontese dopo la vittoria rivolgendosi alla compagna di doppio: "In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team e a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. È importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: ne abbiamo avuta con questo evento ma è importante che ce ne sia sempre di più". Parole ricambiate da Sara: "Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti con te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è speciale. È incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi e grazie a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi".

Tennis: Altre Notizie

Errani/Vavassori ancora campioni nel doppio misto

US OPEN

Già campioni in carica a New York, i due azzurri trionfano ancora nel doppio misto allo US Open....

Sinner, Cahill: "A Cincinnati ko per un virus"

a 'espn'

Jannik si è dovuto arrendere dopo appena venti minuti nella finale con Alcaraz di Cincinnati per...

Errani/Vavassori in semifinale: il programma

us open

A Flushing Meadows Errani e Vavassori giocheranno la semifinale di doppio misto contro la...

Doppio misto, Errani-Vavassori in semifinale

us open

Sorride l'Italia nel torneo di doppio misto agli US Open: dopo aver battuto all'esordio la coppia...

Sinner, niente doppio ma il malore non preoccupa

Tennis

Jannik Sinner non parteciperà al doppio misto con la Siniatova. Qualche giorno di riposo per...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS