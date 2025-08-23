Dove vedere lo US Open 2025

Tutto è pronto per l'inizio dello US Open. Su Sky in arrivo fino a 7 canali dedicati per seguire tutti i match. L'ultimo Slam della stagione, in programma dal 24 agosto al 7 settembre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW L'INTERVISTA A SINNER SU SKY SPORT INSIDER

Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso. Infine, come accade per i tornei Atp e Wta, sarà disponibile Sky Sport Plus, la pagina interattiva per poter scegliere qualunque match, di singolare o di doppio, su qualunque campo: per i clienti Sky è sufficiente andare sul canale Sky Sport Tennis (203) e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Stream e Sky Glass se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco. E in più, nella sezione Classifiche, il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è invece disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini live dai campi di gioco.

Studi e analisi Non mancherà l’appuntamento con Sky Tennis Show, ogni giorno dalle 16.30 (e mezzanotte e mezza per la sessione notturna), con le seguenti eccezioni: alle 17.30 martedì 2 e mercoledì 3 settembre, alle 17.45 da giovedì 4 settembre, alle 19.30 per il giorno della finale di domenica 7 settembre. Eleonora Cottarelli, insieme ai suoi ospiti, condurrà gli appassionati tra un match e l’altro con aggiornamenti, interviste, highlights e analisi tattiche allo Sky Sport Tech. Ogni giorno, filo diretto con il torneo grazie al racconto degli inviati Stefano Meloccaro, che prenderà parte anche agli studi principali, Dalila Setti e Paolo Aghemo. Fin dalle prime ore della mattina - alle 8.15 su Sky Sport 24 e alle 8.30 su Sky Sport Tennis - il magazine Highlight Show raccoglierà il meglio degli incontri più importanti della giornata precedente. Un appuntamento disponibile anche on demand, insieme agli highlights degli incontri principali e ai match integrali degli Azzurri (a partire dai quarti), oltre che alle semifinali e alla finale del torneo. A seguire, in tarda mattinata, sempre su Sky Sport 24, l’appuntamento con The Insider, il magazine di approfondimento curato da Giuseppe Marzo e condotto da Stefano Meloccaro che riassumerà il torneo da un punto di vista originale e ironico, con uno sguardo su ciò che succede dietro le quinte. Aggiornamenti quotidiani e continui anche su Sky Sport 24, che amplierà la propria programmazione da lunedì 25 agosto con US OPEN TODAY, edizione delle ore 10 interamente dedicata al riepilogo di ciò che è accaduto nella notte. Approfondimenti anche su Skysport.it, nello spazio premium del sito Sky Sport Insider e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

La squadra di Sky Sport Tennis Le due settimane di incontri saranno raccontati dalla grande squadra di commentatori di Sky Sport, tra cui Paolo Bertolucci, campione della Coppa Davis 1976 e voce delle sfide più importanti; Renzo Furlan, ex n.19 del ranking mondiale ATP e recentemente allenatore di Jasmine Paolini; Flavia Pennetta, direttamente da New York nella prima settimana di torneo, che sarà anche impegnata nella realizzazione di un nuovo speciale in arrivo su Sky Sport, che la vedrà protagonista a 10 anni dalla sua vittoria agli US Open. Nella grande squadra dei talent anche Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Salvatore Caruso, Niccolò Cotto e Alessandro Giannessi. In telecronaca si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Alessandro Sugoni, Riccardo Bisti, Niccolò Ramella e Gaia Brunelli.

Due nuove produzioni originali Sky Sport Grandi appuntamenti in campo, ma anche con gli approfondimenti e la cura editoriale firmata Sky Sport. Da non perdere infatti 'Sinner indimenticabile - Wimbledon 2025: cronaca di un trionfo'. Jannik Sinner non ha solo vinto un titolo, ha ridisegnato la storia del tennis italiano, la consacrazione di un campione generazionale. Con questo trionfo, il suo quarto Slam in carriera, Sinner conferma la sua egemonia nel tennis contemporaneo e la sua leadership mondiale. Il racconto delle due settimane rivive nel film del suo torneo: un’ora in cui susseguono le tappe salienti e i momenti decisivi verso la finale, insieme alle voci dei protagonisti e i commenti dei talent di Sky Sport, con tante interviste e highlights inediti. E ancora, nel corso del torneo americano, venerdì 29 agosto, alle 15 su Sky Sport Uno e NOW, arriva il quinto episodio di Tennis Heroes, con la coppia Panatta&Bertolucci: Bad Boys - da Nastase a Kyrgios. Il primo della storia è stato Ilie Năstase, il padre di tutti i “bad boy”, colui che ha portato lo show nel tennis degli anni ’70. Il rumeno era puro istinto, disordine, teatralità, sarcasmo. Abile con la racchetta quanto imprevedibile con le parole. Dopo di lui, con caratteri diversi e comportamenti variegati, Jimmy Connors, John McEnroe, Marat Safin, Andre Agassi, lo stesso Fabio Fognini. Ognuno con la sua personalità e il suo modo di essere campione e allergico alle regole. E poi Nick Kyrgios, un caso a sé. Panatta e Bertolucci, col consueto mix di conoscenza e ironia, tratteggiano la linea sottile che attraversa la storia del tennis: quella dei geni imperfetti che sfidano le regole non scritte del gioco. Le Produzioni Originali di Sky Sport sono su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand.