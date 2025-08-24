Paolini e non solo: il programma di oggi su Sky

A Flushing Meadows è tutto pronto per l'inizio dello US Open. Nel femminile giocano Paolini e Bronzetti. Nel maschile, invece, in campo Darderi e Nardi. Tra i big debutta Djokovic. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Ormai ci siamo: comincia lo US Open! Quest'oggi si parte con l'ultimo Slam della stagione, da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 7 settembre. Nel torneo femminile c'è subito con il debutto di Jasmine Paolini . L'azzurra e testa di serie numero 7 affronterà la qualificata australiana Destanee Aiava (numero 168 del ranking Wta) non prima della 1 di notte sul Louis Armstrong Stadium. In campo Lucia Bronzetti che sfiderà Tereza Valentova, anche lei proveniente dalle qualificazioni. Nel maschile, invece, tocca a Luciano Darderi e a Luca Nardi . L'italoargentino se la vedrà contro l'australiano Rinky Hijikata (classe 2001 e numero 96 al mondo). Nardi, invece, contro il ceco Tomas Machac (testa di serie numero 21). Debutto sull'Ashe Stadium, come penultimo match di giornata, per Novak Djokovic contro l'americano Learner Tien.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.