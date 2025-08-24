Paolini e non solo: il programma di oggi su Sky

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
A Flushing Meadows è tutto pronto per l'inizio dello US Open. Nel femminile giocano Paolini e Bronzetti. Nel maschile, invece, in campo Darderi e Nardi. Tra i big debutta Djokovic. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Ormai ci siamo: comincia lo US Open! Quest'oggi si parte con l'ultimo Slam della stagione, da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 7 settembre. Nel torneo femminile c'è subito con il debutto di Jasmine Paolini. L'azzurra e testa di serie numero 7 affronterà la qualificata australiana Destanee Aiava (numero 168 del ranking Wta) non prima della 1 di notte sul Louis Armstrong Stadium. In campo Lucia Bronzetti che sfiderà Tereza Valentova, anche lei proveniente dalle qualificazioni. Nel maschile, invece, tocca a Luciano Darderi e a Luca Nardi. L'italoargentino se la vedrà contro l'australiano Rinky Hijikata (classe 2001 e numero 96 al mondo). Nardi, invece, contro il ceco Tomas Machac (testa di serie numero 21). Debutto sull'Ashe Stadium, come penultimo match di giornata, per Novak Djokovic contro l'americano Learner Tien.
Il programma su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 16.30: Sky Tennis Show
- ore 17: BRONZETTI (Ita) vs Valentova (Cze)
- a seguire: DARDERI (Ita) vs Hijikata (Aus)
- a seguire: NARDI (Ita) vs Machac (Cze)
- a seguire: Simulcast Diretta Tennis
- ore 00.30: Sky Tennis Show
- ore 1: Aiava (Aus) vs PAOLINI (Ita)
- a seguire: Medvedev vs Bonzi (Fra)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30: Sky Tennis Show
- ore 17: Simulcast Sky Sport Uno
- ore 18: Shelton (Usa) vs Buse (Per)
- a seguire: Sabalenka vs Masarova (Svi)
- ore 00.30: Sky Tennis Show
- ore 1: Djokovic (Srb) vs Tien (Usa)
- a seguire: Pegula (Usa) vs Sherif (Egy)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17: Raducanu (Gbr) vs Shibahara (Jpn)
- a seguire: Nava (Usa) vs Fritz (Usa)
- a seguire: Mannarino (Fra) vs Griekspoort (Ned)
- a seguire: Thompson (Aus) vs Moutet (Fra)
SKY SPORT MAX (206)
- Ore 17: Mensik (Cze) vs Jarry (Chi)
- a seguire: Eala (Phi) vs Tauson (Dan)
- non prima delle 21: Navarro (Usa) vs Yafan Wang (Chn)
- non prima delle 23: Nakashima (Usa) vs De Jong (Ned)
SKY SPORT 252
- ore 17: Shevchenko (Kaz) vs Davidovich Fokina (Spa)
- a seguire: Marino (Can) vs Fernandez (Can)
- a seguire: Lehecka (Cze) vs Coric (Cro)
- non prima delle 24: Shuai Zhang (Chn) vs Bencinc (Svi)
SKY SPORT 253
- ore 17: Carballes (Spa) vs Rinderknech (Fra)
- a seguire: Dostanic (Usa) vs Spizzirri (Usa)
- a seguire: Ostapenko (Lat) vs Xiyu Wang (Chn)
- a seguire: Navone (Arg) vs Giron (Usa)
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.