Paolini al 2° turno: Aiava battuta 6-2, 7-6

Paolini al 2° turno degli US Open: Aiava battuta 6-2, 7-6us open
Parte con il piede giusto la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. L'ottava testa di serie del torneo si libera in due set dell'australiana Destanee Aiava (168 del ranking) con i parziali di 6-2, 7-6.
Parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. La tennista azzurra ha sconfitto in due set l'australiana Destanee Aiava, numero 168 del ranking mondiale. Il punteggio finale è stato 6-2 7-6 in un'ora e mezza di gioco. La testa di serie numero 8 del seeding, reduce dalla splendida finale al Wta 1000 di Cincinnati, punta a migliorare il suo ottavo di finale raggiunto dodici mesi fa a New York. Al secondo turno la finalista di Wimbledon e Roland Garros 2024 incontrerà una tra la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (119) e la 17enne statunitense Iva Jovic (73).
La cronaca del match
Aiava parte con le marce altissime, tira tutto quello che le passa a fianco e strappa subito la battuta all'azzurra. E' un fuoco di paglia, con Jasmine che si prende due break nei successivi tre turni di risposta e sale 4-2, per poi chiudere la pratica 6-2 in un set comunque piuttosto equilibrato. Anche la secondo parziale l'australiana tenta per prima la fuga, ma perde subito dopo la battuta (2-2). Si viaggia in equilibrio fino all'inevitabile tie-break, in cui Paolini va subito avanti 3-0, viene recuperata ma controlla i nervi e archivia il tutto con un 7-4 che la manda al 2° turno a New York.