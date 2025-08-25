Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paolini al 2° turno degli US Open: Aiava battuta 6-2, 7-6

us open

Parte con il piede giusto la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. L'ottava testa di serie del torneo si libera in due set dell'australiana Destanee Aiava (168 del ranking) con i parziali di 6-2, 7-6. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

US OPEN, TUTTI I RISULTATI

Parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. La tennista azzurra ha sconfitto in due set l'australiana Destanee Aiava, numero 168 del ranking mondiale. Il punteggio finale è stato 6-2 7-6 in un'ora e mezza di gioco. La testa di serie numero 8 del seeding, reduce dalla splendida finale al Wta 1000 di Cincinnati, punta a migliorare il suo ottavo di finale raggiunto dodici mesi fa a New York. Al secondo turno la finalista di Wimbledon e Roland Garros 2024 incontrerà una tra la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (119) e la 17enne statunitense Iva Jovic (73). 

La cronaca del match

Aiava parte con le marce altissime, tira tutto quello che le passa a fianco e strappa subito la battuta all'azzurra. E' un fuoco di paglia, con Jasmine che si prende due break nei successivi tre turni di risposta e sale 4-2, per poi chiudere la pratica 6-2 in un set comunque piuttosto equilibrato. Anche la secondo parziale l'australiana tenta per prima la fuga, ma perde subito dopo la battuta (2-2). Si viaggia in equilibrio fino all'inevitabile tie-break, in cui Paolini va subito avanti 3-0, viene recuperata ma controlla i nervi e archivia il tutto con un 7-4 che la manda al 2° turno a New York. 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz e 4 azzurri: il programma di oggi su Sky

us open

Seconda giornata a Flushing Meadows con ancora tanto azzurro in campo. Attesa per il derby di 1°...

Paolini al 2° turno: Aiava battuta 6-2, 7-6

us open

Parte con il piede giusto la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. L'ottava testa di serie del...

Djokovic e Fritz al 2° turno, eliminato Medvedev

us open

Novak Djokovic al 2° turno a Flushing Meadows dopo il successo in 3 set contro Tien: "Sono...

Darderi al 2° turno, Nardi subito eliminato

us open

Partenza praticamente perfetta di Luciano Darderi, che al 1° turno si sbarazza dell'australiano...

Paolini e non solo: il programma di oggi su Sky

us open

A Flushing Meadows è tutto pronto per l'inizio dello US Open. Nel femminile giocano Paolini e...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS