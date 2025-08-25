Paolini al 2° turno: Aiava battuta 6-2, 7-6

Parte con il piede giusto la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. L'ottava testa di serie del torneo si libera in due set dell'australiana Destanee Aiava (168 del ranking) con i parziali di 6-2, 7-6. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. La tennista azzurra ha sconfitto in due set l'australiana Destanee Aiava, numero 168 del ranking mondiale. Il punteggio finale è stato 6-2 7-6 in un'ora e mezza di gioco. La testa di serie numero 8 del seeding, reduce dalla splendida finale al Wta 1000 di Cincinnati, punta a migliorare il suo ottavo di finale raggiunto dodici mesi fa a New York. Al secondo turno la finalista di Wimbledon e Roland Garros 2024 incontrerà una tra la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (119) e la 17enne statunitense Iva Jovic (73).