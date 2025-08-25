Ritiro Shang, Bellucci al 2° turno: ora Alcaraz?

Esplora tutte le offerte Sky
Mattia Bellucci al 2° turno degli US Open: il lombardo ha sfruttato il ritiro del cinese Shang quando era in vantaggio due set a uno. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Mattia Bellucci si conferma per il secondo anno consecutivo al 2° turno degli US Open. Il numero 63 del mondo, che dodici mesi fa a New York aveva ottenuto contro Stan Wawrinka la sua prima vittoria in carriera negli Slam, ha sfruttato il ritiro nel quarto set del cinese Juncheng Shang, numero 108 del ranking. Il tennista lombardo stava conducendo 7-6, 1-6, 6-3, 3-0 quando il suo avversario, che stava lottando con un problema alla gamba, ha alzato bandiera bianca. Bellucci troverà al secondo turno uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) o lo statunitense Reilly Opelka (66). 

 

