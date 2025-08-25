Esplora tutte le offerte Sky
Vince seppur con qualche sofferenza di troppo Jack Draper, 5^ testa di serie del seeding, che lascia un set all'argentino Gomez. Tra le donne clamorosa uscita di scena della padrona di casa Keys, campionessa degli Australian Open, contro la messicana Zarazua. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Jack Draper torna al successo per la prima volta dopo Wimbledon e lo fa approdando al 2° turno degli US Open. Il britannico, quinta testa di serie del seeding, ha superato non senza poche difficoltà, l'argentino Federico Gomez, numero 203 del mondo. 6-4 7-5 6-7 6-2 i parziali per Draper, semifinalista nel 2024 quando perse con Jannik Sinner, al 30° successo di questa stagione. Avanti anche il teenager Fonseca, che si libera del serbo Kecmanovic. Tra le donne è clamorosa l'eliminazione della 6^ testa di serie, la campionessa degli Australian Open Madison Keys, battuta sull'Arthur Ashe dalla messicana Zarazua

US Open, i principali risultati del 1° turno

UOMINI

  • PRIZMIC (Cro) - RUBLEV
  • OPELKA (Usa) - ALCARAZ (Usa)
  • DRAPER (Gbr) - GOMEZ (Arg)  6-4, 7-5, 6-7, 6-2
  • OFNER (Aut) - RUUD (Nor)
  • V.DE ZANDSCHULP (Ned) - RUNE (Dan)
  • FONSECA (Bra) - KECMANOVIC (Srb) 7-6, 7-6, 6-3

DONNE

  • V.WILLIAMS (Usa) - MUCHOVA (Cze)
  • ZARAZUA (Mex)-KEYS (Usa) 6-7, 7-6, 7-5 
  • PARKS (Usa) - ANDREEVA

 

