Arnaldi ko al 1° turno: Cerundolo vince in 5 set

Finisce al primo turno e con tanti rimpianti lo US Open di Matteo Arnaldi. Il ligure è stato battuto in rimonta da Francisco Cerundolo, n. 19 del seeding, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 in quasi quattro ore di gioco. Un risultato con tante recriminazioni per Arnaldi che dopo aver vinto i primi due set era avanti di un break anche nel terzo set. Dal 3-1 per l'azzurro, però, l'inerzia è girata in favore di Cerundolo. La partita, infatti, ha vissuto degli alti e bassi del tennista argentino. Tanti errori e sbavature nei primi due set (33 gli errori gratuiti tra primo e secondo parziale), poi una partita sempre più in crescendo. Cerundolo ha conquistato campo e fiducia nei colpi, svoltando l'incontro tra la fine del terzo e l'inizio del quarto set. Tanti punti ottenuti dal lato del dritto e tanti punti in più ottenuti con la prima in campo. Arnaldi non è riuscito a riprendere in mano la partita, anche se le occasioni non sono mancate tra la fine del quarto set (due palle break nel settimo gioco) e l'inizio del quinto (altre due palle break in apertura non sfruttate). Per il ligure, che dopo gli US Open scivolerà fuori dalla top 70, è la quarta sconfitta consecutiva.

