Arnaldi ko al 1° turno: Cerundolo vince in 5 set

US Open, i risultati degli italiani: Arnaldi ko al 1° turno con Cerundolous open
Arnaldi saluta New York, battuto in rimonta da Cerundolo dopo quasi quattro ore di gioco. Una partita che lascia tanti rimpianti all'azzurro che era avanti di due set e un break. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 7 settembre
LIVE: SINNER-KOPRIVA - TUTTI I RISULTATI
Finisce al primo turno e con tanti rimpianti lo US Open di Matteo Arnaldi. Il ligure è stato battuto in rimonta da Francisco Cerundolo, n. 19 del seeding, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 in quasi quattro ore di gioco. Un risultato con tante recriminazioni per Arnaldi che dopo aver vinto i primi due set era avanti di un break anche nel terzo set. Dal 3-1 per l'azzurro, però, l'inerzia è girata in favore di Cerundolo. La partita, infatti, ha vissuto degli alti e bassi del tennista argentino. Tanti errori e sbavature nei primi due set (33 gli errori gratuiti tra primo e secondo parziale), poi una partita sempre più in crescendo. Cerundolo ha conquistato campo e fiducia nei colpi, svoltando l'incontro tra la fine del terzo e l'inizio del quarto set. Tanti punti ottenuti dal lato del dritto e tanti punti in più ottenuti con la prima in campo. Arnaldi non è riuscito a riprendere in mano la partita, anche se le occasioni non sono mancate tra la fine del quarto set (due palle break nel settimo gioco) e l'inizio del quinto (altre due palle break in apertura non sfruttate). Per il ligure, che dopo gli US Open scivolerà fuori dalla top 70, è la quarta sconfitta consecutiva.