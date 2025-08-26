Musetti al 2° turno: battuto Mpetshi Perricard

Esordio positivo per Lorenzo Musetti che batte in rimonta il francese Mpeshi Perricard: l'azzurro perde il primo set al tiebreak, poi ribalta con lo score di 6-3, 6-4, 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 7 settembre LIVE: SINNER-KOPRIVA - TUTTI I RISULTATI

Rimonta vincente all'esordio agli US Open per Lorenzo Musetti. Il carrarino è al secondo turno dello Slam newyorkese grazie al successo sul francese Giovanni Mpetshi Perricard: 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 il punteggio finale in 2 ore e 36 minuti. Una vittoria di testa di Musetti, bravo a non scomporsi dopo aver perso il primo set al tiebreak (il quinto consecutivo perso dall'azzurro). Dal secondo set la partita è girata in favore di Lorenzo che ha sfruttato le poche occasioni concesse da Mpetshi Perricard, a cui non è bastato vincere l'86% di punti con la prima di servizio.

Il racconto del match Il primo set vola via rapidamente in appena 35 minuti. Turni di battuta rapidi, con appena sette punti persi complessivamente da Musetti e Mpetshi Perricard nei turni di battuta (3 da Lorenzo, 4 dal francese). Si arriva così in totale equilibrio al tiebreak, indirizzato dal mini-break in favore del transalpino sul 3-2 con un rovescio sbagliato da Musetti. Archiviato il primo parziale, Lorenzo riparte senza esitazioni nel secondo set e al primo passaggio a vuoto di Mpetshi Perricard piazza il break. È il quarto game: il francese commette due doppi falli e sulla palla break sbaglia una volée. Il copione si ripete anche nel terzo e nel quarto set, in cui Musetti non commette sbavature nei turni di battuta (ha chiuso il match con l'87% di punti con la prima, 13 ace, 39 vincenti e solo 15 gratuiti) e piazza il break nella fase centrale del parziale. Lorenzo attende di conoscere adesso l'avversario al 2° turno: sarà il belga Goffin o il francese Halys.