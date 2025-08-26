Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

Terza giornata a Flushing Meadows, dove si completano gli incontri di 1° turno. Fari puntati sul campione in carica e n°1 del mondo Jannik Sinner, che sfida il ceco Kopriva. In campo anche Musetti, Sonego e Arnaldi. Tra i 'big' tocca a Zverev e Swiatek. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

A Flushing Meadows di completano gli incontri di 1° turno. Scende in campo l'uomo più atteso, il campione in carica e n°1 del mondo: Jannik Sinner comincia la sua difesa del titolo agli US Open sfidando il ceco Vit Kopriva , finora mai affrontato in carriera. Tanto azzurro nel tabellone maschile, con Lorenzo Musetti che se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard e Lorenzo Sonego con l'australiano Tristan Schoolkate . Matteo Arnaldi , infine, sfiderà la testa di serie n°19 del seeding, l'argentino Francisco Cerundolo . Tra i 'big' occhi puntati su Zverev e in campo femminile su Gauff e Swiatek. Sinner-Kopriva sarà visibile anche in 4K sul canale 213.

