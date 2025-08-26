Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Terza giornata a Flushing Meadows, dove si completano gli incontri di 1° turno. Fari puntati sul campione in carica e n°1 del mondo Jannik Sinner, che sfida il ceco Kopriva. In campo anche Musetti, Sonego e Arnaldi. Tra i 'big' tocca a Zverev e Swiatek. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
A Flushing Meadows di completano gli incontri di 1° turno. Scende in campo l'uomo più atteso, il campione in carica e n°1 del mondo: Jannik Sinner comincia la sua difesa del titolo agli US Open sfidando il ceco Vit Kopriva, finora mai affrontato in carriera. Tanto azzurro nel tabellone maschile, con Lorenzo Musetti che se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard e Lorenzo Sonego con l'australiano Tristan Schoolkate. Matteo Arnaldi, infine, sfiderà la testa di serie n°19 del seeding, l'argentino Francisco Cerundolo. Tra i 'big' occhi puntati su Zverev e in campo femminile su Gauff e Swiatek. Sinner-Kopriva sarà visibile anche in 4K sul canale 213.
Il programma su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: MUSETTI (Ita) - MP.PERRICARD (Fra)
- a seguire: SINNER (Ita) - KOPRIVA (Cze)
- a seguire: SONEGO (Ita) - SCHOOLKATE (Aus)
- ore 1: TOMLJANOVIC (Aus) - GAUFF (Usa)
- a seguire: ZVEREV (Ger) - TABILO (Chi)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: MUSETTI (Ita) - MP.PERRICARD (Fra)
- a seguire: TSITSIPAS (Gre) - MULLER (Fra)
- ore 1: TOMLJANOVIC (Aus) - GAUFF (Usa)
- a seguire: ZVEREV (Ger) - TABILO (Chi)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17: ARNALDI (Ita) - CERUNDOLO (Arg)
- a seguire: DOLEHIDE (Usa) - Xinyu WANG (Chn)
- a seguire: SONEGO (Ita) - SCHOOLKATE (Aus)
- a seguire: BAUTISTA AGUT (Spa) - FEARNLEY (Gbr)
- ore 1: MINNEN (Bel) - OSAKA (Jpn)
- a seguire: MOLLER (Dan) - PAUL (Usa)
SKY SPORT MAX (205)
- Ore 17: BOULTER (Gbr) - KOSTYUK (Ukr)
- a seguire: BUBLIK (Kaz) - CILIC (Cro)
- non prima delle 21: KRUEGER (Usa) - KENIN (Usa)
- a seguire: O'CONNELL (Aus) - DE MINAUR (Aus)
SKY SPORT 251
- ore 17: FUCSOVICS (Hun) - SHAPOVALOV (Can)
- a seguire: COLLINS (Usa) - CRISTIAN (Rom)
- a seguire: HARRIS (Gbr) - AUGER-ALIASSIME (Can)
- a seguire: BAPTISTE (Usa) - SINIAKOVA (Cze)
SKY SPORT 252
- ore 17: ARANGO (Col) - SWIATEK (Pol)
- a seguire: ANISIMOVA (Usa) - BIRRELL (Aus)
- a seguire: SIEGEMUND (Ger) - SHNAIDER
- a seguire: MONFILS (Fra) - SAFIULLIN
SKY SPORT MIX (211)
- dalle 17: DIRETTA TENNIS
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.