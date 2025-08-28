Sinner-Popyrin LIVE più tardi su Sky Sport Tennis

Flavia Pennetta, vincitrice nel 2015 a New York, ha assistito da una posizione privilegiata al successo di Sinner contro Kopriva: "La partita è stata a senso unico, Sinner ha avuto problemi solo con la vescica. Ma non è nulla di preoccupante. Si può sempre migliorare, ma la fiducia che ha nel suo team è sempre molto bella". Guarda il video