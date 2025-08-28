Sinner-Popyrin LIVE più tardi su Sky Sport Tennis

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Popyrin agli US Open, il risultato in diretta live della partita

live us open

Jannik Sinner torna in campo per il 2° turno dello US Open. Il numero 1 al mondo affronta l'australiano Alexei Popyrin. Il match, in programma sull'Ashe Stadium al termine di Swiatek-Lamens, sarà in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

in evidenza

SINNER-POPYRIN LIVE DOPO SWIATEK-LAMENS SU SKY SPORT TENNIS

LIVE

Nessun tennista italiano nell'Era Open ha vinto più partite di Jannik Sinner e Matteo Berrettini agli US Open (18). Jannik potrebbe salire a quota 19 questa sera.

Sinner vanta un record di 32 vittorie e 4 sconfitte in questo 2025.

Allenamento sul Court P1 per Jannik Sinner prima della sfida di secondo turno contro l'australiano Alexei Popyrin. Jannik, dopo una parte iniziale dedicata al servizio, si è concentrato sul lavoro da fondo campo. Nel video le ultime con Paolo Aghemo

Sinner, il colpo da campione contro Kopriva allo Sky Skill

Esordio perfetto per Jannik Sinner agli US Open. L'azzurro parte forte e supera senza difficoltà il ceco Vit Kopriva con un netto 6-1, 6-1, 6-2. Nel consueto appuntamento con lo Sky Sport Skill, insieme a Renzo Furlan, ecco l'analisi di un colpo da campione: messo alle corde da un angolo profondo di Kopriva, Jannik rincorre, si allunga e trova un diagonale stretto e fulminante che lascia il tennista ceco immobile

Pennetta: "Sinner ha grande fiducia nel suo team"

Flavia Pennetta, vincitrice nel 2015 a New York, ha assistito da una posizione privilegiata al successo di Sinner contro Kopriva: "La partita è stata a senso unico, Sinner ha avuto problemi solo con la vescica. Ma non è nulla di preoccupante. Si può sempre migliorare, ma la fiducia che ha nel suo team è sempre molto bella". Guarda il video

Gli highlights di Sinner-Kopriva

Jannik Sinner è reduce dalla vittoria al primo turno contro il ceco Kopriva: 6-1, 6-1, 6-2.

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida in programma sull'Arthur Ashe Stadium.

La sfida, in programma sull'Ashe Stadium al termine di Swiatek-Lamens, sarà in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Jannik Sinner torna in campo allo US Open. Il numero 1 al mondo sfida Alexei Popyrin per un posto al terzo turno.

