Sinner-Popyrin LIVE giovedì su Sky Sport

Dopo la vittoria contro Kopriva al debutto, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo. Al 2° turno dello US Open, il numero 1 al mondo affronterà l'australiano Alexei Popyrin. Il numero 36 del ranking Atp è reduce dal successo contro il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Il match, in programma giovedì 28 agosto come 2° incontro dalle 17.30 sull'Arthur Ashe Stadium, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.