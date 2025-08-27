Sinner-Popyrin LIVE giovedì su Sky Sport

Sinner-Popyrin agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
Il numero 1 al mondo sfiderà al secondo turno dello US Open l'australiano Popyrin (numero 36 del ranking Atp). Il match, in programma giovedì 28 agosto come 2° incontro dalle 17.30 sull'Arthur Ashe Stadium, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo la vittoria contro Kopriva al debutto, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo. Al 2° turno dello US Open, il numero 1 al mondo affronterà l'australiano Alexei Popyrin. Il numero 36 del ranking Atp è reduce dal successo contro il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Il match, in programma giovedì 28 agosto come 2° incontro dalle 17.30 sull'Arthur Ashe Stadium, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Approfondimento
Sinner, al 2° turno c'è Popyrin: il tabellone
I precedenti tra Sinner e Popyrin
I due si sono affrontati una sola volta in carriera, per la precisione quattro anni fa. A vincere è stato l'australiano, che ha sconfitto Sinner sulla terra rossa di Madrid con il punteggio di 7-6, 6-2 al secondo turno.
- Madrid 2021, 2° turno: Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2