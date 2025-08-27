Paolini-Jovic, Alcaraz sfida Bellucci: programma

Inizia il secondo turno agli US Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al maschile si comincia dalla parte bassa del tabellone e i riflettori sono puntati su Mattia Bellucci , impegnato sull'Arthur Ashe Stadium contro il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz . Una sfida tanto difficile quanto affascinante per il tennista lombardo che aveva sfidato Alcaraz a gennaio 2020 in un torneo ITF da 15.000 dollari a Manacor, perdendo in un'ora di gioco. In campo anche Luciano Darderi che affronterà per la prima volta la wild card statunitense Eliot Spizzirri , n. 127 della classifica mondiale. Al femminile, invece, spazio a Jasmine Paolini che dopo il convincente debutto con l'australiana Aiava sfiderà la statunitense Iva Jovic , già battuta quest'anno sul cemento di Indian Wells.

