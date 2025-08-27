Paolini-Jovic, Alcaraz sfida Bellucci: programma

US Open 2025, il programma di oggi: partite e orarius open
A Flushing Meadows inizia il secondo turno con tre italiani in campo. Sull'Arthur Ashe c'è Mattia Bellucci contro il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz. Impegnati anche Jasmine Paolini e Luciano Darderi, rispettivamente contro gli americani Iva Jovic ed Eliot Spizzirri. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia il secondo turno agli US Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al maschile si comincia dalla parte bassa del tabellone e i riflettori sono puntati su Mattia Bellucci, impegnato sull'Arthur Ashe Stadium contro il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz. Una sfida tanto difficile quanto affascinante per il tennista lombardo che aveva sfidato Alcaraz a gennaio 2020 in un torneo ITF da 15.000 dollari a Manacor, perdendo in un'ora di gioco. In campo anche Luciano Darderi che affronterà per la prima volta la wild card statunitense Eliot Spizzirri, n. 127 della classifica mondiale. Al femminile, invece, spazio a Jasmine Paolini che dopo il convincente debutto con l'australiana Aiava sfiderà la statunitense Iva Jovic, già battuta quest'anno sul cemento di Indian Wells.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30 - Djokovic (Srb) vs Svajda (Usa)
- a seguire - Pegula (Usa) vs Blinkova
- a seguire - DARDERI (Ita) vs Spizzirri (Usa)
- ore 1 - BELLUCCI (Ita) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire - Shelton (Usa) vs Carreno Busta (Esp)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Raducanu (Gbr) vs Tjen (Ind)
- non prima delle 19 - Harris (Rsa) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Jovic (Usa) vs PAOLINI (Ita)
- a seguire - Shelton (Usa) vs Carreno Busta (Esp)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 19.30 - Simulcast Sky Sport Mix
- non prima delle 20 - Rinderknech (Fra) vs Davidovich Fokina (Esp)
- ore 1 - BELLUCCI (Ita) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire - Sabalenka vs P. Kudermetova
SKY SPORT MAX (205)
- ore 17 - Navarro (Usa) vs McNally (Usa)
- a seguire - Fonseca (Bra) vs Machac (Cze)
- non prima delle 21 - Tiafoe (Usa) vs Damm (Usa)
- a seguire - Potapova vs Andreeva
SKY SPORT 251
- ore 17 - Azarenka vs Pavlyuchenkova
- a seguire - Collignon (Bel) vs Ruud (Nor)
- a seguire - Rybakina (Kaz) vs Valentova (Cze)
- non prima delle 24 - Struff (Ger) vs Rune (Den)
SKY SPORT 252
- Pegula (Usa) vs Blinkova
- a seguire - Mensik (Cze) vs Blanchet (Fra)
- a seguire - Thompson (Aus) vs Mannarino (Fra)
SKY SPORT 253
- ore 17 - Lehecka (Cze) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Norrie (Gbr) vs Comesana (Arg)
- a seguire - Mertens (Bel) vs Sun (Nzl)
- a seguire - Jacquemot (Fra) vs Fernandez (Can)
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.