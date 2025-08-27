Djokovic al 3° turno: Svajda battuto in rimonta

Novak Djokovic è al 3° turno dello US Open. Il serbo ha battuto Zachary Svajda (numero 145 al mondo) con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 in due ore e 31 minuti di gioco, al termine di una partita condizionata anche da un problema alla gamba sinistra accusato da Svajda. Nel primo set c'è stato tanto equilibrio: a spiccare è stato l'americano, praticamente perfetto al servizio. Senza palle break, è stato inevitabile il tiebreak, vinto dal numero 145 del rankig dopo oltre un'ora. Djokovic ha fatto fatica nel primo parziale, ma è riuscito a conquistare il secondo set con il break nel sesto game per il 4-2. Verso la fine del secondo set, Svajda ha avuto un problema alla gamba sinistra che è aumentato sempre di più nel corso del match. Djokovic ne ha approfittato completando la rimonta, con un dominio nel quarto set (vinto 6-1). Al terzo turno, la testa di serie numero 7 attende uno tra Norrie e Comesana.