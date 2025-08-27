Djokovic al 3° turno: Svajda battuto in rimonta

US Open, i risultati di oggi: Djokovic al 3° turnous open
La testa di serie numero 7 avanza per la 19^ volta al 3° turno dello US Open al termine di una partita complicata contro l'americano Svajda (che ha accusato anche un problema fisico nel corso del match): 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 il parziale in favore del serbo. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Novak Djokovic è al 3° turno dello US Open. Il serbo ha battuto Zachary Svajda (numero 145 al mondo) con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 in due ore e 31 minuti di gioco, al termine di una partita condizionata anche da un problema alla gamba sinistra accusato da Svajda. Nel primo set c'è stato tanto equilibrio: a spiccare è stato l'americano, praticamente perfetto al servizio. Senza palle break, è stato inevitabile il tiebreak, vinto dal numero 145 del rankig dopo oltre un'ora. Djokovic ha fatto fatica nel primo parziale, ma è riuscito a conquistare il secondo set con il break nel sesto game per il 4-2. Verso la fine del secondo set, Svajda ha avuto un problema alla gamba sinistra che è aumentato sempre di più nel corso del match. Djokovic ne ha approfittato completando la rimonta, con un dominio nel quarto set (vinto 6-1). Al terzo turno, la testa di serie numero 7 attende uno tra Norrie e Comesana.
US Open, i risultati principali di mercoledì 27 agosto
UOMINI
- [7] Djokovic vs Svajda 6-7, 6-3, 6-3, 6-1
- Harris vs [4] Fritz
- [6] Shelton vs Carreno Busta
- Fonseca vs [22] Machac
- [17] Tiafoe vs Damm
- Collignon vs [12] Ruud
DONNE
- [4] Pegula vs Blinkova
- [1] Sabalenka vs Kudermetova
- Raducanu vs Tjen 6-2, 6-1
- [10] Navarro vs McNally 6-2, 6-1
- Potapova vs [7] Andreeva