Djokovic al 3° turno: Svajda battuto in rimonta

US Open, i risultati di oggi: Djokovic al 3° turno

us open

La testa di serie numero 7 avanza per la 19^ volta al 3° turno dello US Open al termine di una partita complicata contro l'americano Svajda (che ha accusato anche un problema fisico nel corso del match): 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 il parziale in favore del serbo. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Novak Djokovic è al 3° turno dello US Open. Il serbo ha battuto Zachary Svajda (numero 145 al mondo) con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 in due ore e 31 minuti di gioco, al termine di una partita condizionata anche da un problema alla gamba sinistra accusato da Svajda. Nel primo set c'è stato tanto equilibrio: a spiccare è stato l'americano, praticamente perfetto al servizio. Senza palle break, è stato inevitabile il tiebreak, vinto dal numero 145 del rankig dopo oltre un'ora. Djokovic ha fatto fatica nel primo parziale, ma è riuscito a conquistare il secondo set con il break nel sesto game per il 4-2. Verso la fine del secondo set, Svajda ha avuto un problema alla gamba sinistra che è aumentato sempre di più nel corso del match. Djokovic ne ha approfittato completando la rimonta, con un dominio nel quarto set (vinto 6-1). Al terzo turno, la testa di serie numero 7 attende uno tra Norrie e Comesana.

US Open, i risultati principali di mercoledì 27 agosto

UOMINI

  • [7] Djokovic vs Svajda 6-7, 6-3, 6-3, 6-1
  • Harris vs [4] Fritz
  • [6] Shelton vs Carreno Busta
  • Fonseca vs [22] Machac
  • [17] Tiafoe vs Damm
  • Collignon vs [12] Ruud

DONNE

  • [4] Pegula vs Blinkova
  • [1] Sabalenka vs Kudermetova
  • Raducanu vs Tjen 6-2, 6-1
  • [10] Navarro vs McNally 6-2, 6-1
  • Potapova vs [7] Andreeva

