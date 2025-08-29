Alcaraz-Darderi e non solo: il programma di oggi

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Riflettori puntati sull'Arthur Ashe per la sfida tra Carlos Alcaraz e Luciano Darderi. In campo anche Jasmine Paolini, contro la ceca Marketa Vondrousova. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Iniza il terzo turno agli US Open, in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì con due azzurri in campo: Luciano Darderi e Jasmine Paolini. L'attesa è soprattutto per l'italoargentino che sull'Arthur Ashe Stadium, ore 17.30, affronterà il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz. Un confronto inedito, con il murciano reduce dalla vittoria su Mattia Bellucci, la 30esima in carriera contro un tennista azzurro. Paolini, invece, sfiderà la ceca Marketa Vondrousova, n. 60 al mondo. C'è un solo precedente tra le due che risale a otto anni fa, nelle qualificazioni del Wta di Biel (Svizzera), vinto dalla campionessa di Wimbledon 2023. Tra gli altri match di giornata, spazio a Novak Djokovic in sessione serale sull'Ashe contro Cameron Norrie mentre Taylor Fritz sfiderà l'elvetico Kym.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30 - DARDERI (Ita) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire - Vondrousova (Cze) vs PAOLINI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Djokovic (Srb) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Kym (Sui) vs Fritz (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30 - DARDERI (Ita) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire - Pegula (Usa) vs Azarenka
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Sabalenka vs Fernandez (Can)
- a seguire - Kym (Sui) vs Fritz (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17 - Lehecka (Cze) vs Collignon (Bel)
- non prima delle 19 - Vondrousova (Cze) vs PAOLINI (Ita)
- non prima delle 21 - Tiafoe (Usa) vs Struff (Ger)
- a seguire - Navarro (Usa) vs Krejcikova (Cze)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17 - Rybakina (Kaz) vs Raducanu (Gbr)
- non prima delle 19.30 - Shelton (Usa) vs Mannarino (Fra)
- ore 1 - Djokovic (Srb) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Townsend (Usa) vs Andreeva
SKY SPORT 252
- ore 17 - Bonzi (Fra) vs Rinderknech (Fra)
- a seguire - Mertens (Bel) vs Bucsa (Esp)
- a seguire - Hon (Aus) vs Li (Usa)
- a seguire - Blanchet (Fra) vs Machac (Cze)
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.