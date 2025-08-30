Sinner e Musetti-Cobolli: il programma di oggi

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Sabato di grande tennis azzurro a Flushing Meadows. Torna in campo Jannik Sinner, opposto al canadese Denis Shapovalov. In programma anche il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà un super sabato a tinte azzurre agli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata con un doppio impegno da non perdere. In serata (attorno alle 19.30) in campo Jannik Sinner, opposto al canadese Denis Shapovalov. Per il n. 1 al mondo, che nei primi due turni ha eliminato Kopriva e Popyrin senza problemi, si alza il livello di difficoltà contro un avversario che non incontra dagli Australian Open 2021, dove vinse Shapovalov. Prima, però, ci sarà l'atteso derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, protagonisti alle 17 sul Louis Armstrong Stadium. Amici fuori dal campo, rivali in un confronto inedito che mette in palio un ottavo di finale mai raggiunto da entrambi a Flushing Meadows.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)
- a seguire - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30 - Frech (Pol) vs Gauff (Usa)
- a seguire - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)
- ore 1 - Kalinskaya vs Swiatek (Pol)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17 - Noskova (Cze) vs Muchova (Cze)
- a seguire - Wong (Hkg) vs Rublev
- non prima delle 22.30 - Anisimova (Usa) vs Cristian (Rou)
SKY SPORT 252
- non prima delle 19 - Munar (Esp) vs Bergs (Bel)
- non prima delle 22 - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)
SKY SPORT 253
- non prima delle 18.30 - Parry (Fra) vs Kostyuk (Ukr)
- a seguire - Majchrzak (Pol) vs Riedi (Sui)
- a seguire - Alexandrova vs Siegemund (Ger)
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.