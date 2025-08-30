Sinner e Musetti-Cobolli: il programma di oggi

Sarà un super sabato a tinte azzurre agli US Open , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una giornata con un doppio impegno da non perdere. In serata (attorno alle 19.30) in campo Jannik Sinner , opposto al canadese Denis Shapovalov . Per il n. 1 al mondo, che nei primi due turni ha eliminato Kopriva e Popyrin senza problemi, si alza il livello di difficoltà contro un avversario che non incontra dagli Australian Open 2021, dove vinse Shapovalov. Prima, però, ci sarà l'atteso derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli , protagonisti alle 17 sul Louis Armstrong Stadium. Amici fuori dal campo, rivali in un confronto inedito che mette in palio un ottavo di finale mai raggiunto da entrambi a Flushing Meadows.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.