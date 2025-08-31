Alcaraz ai quarti, Rinderknech battuto in tre set

US Open, i risultati di oggi: Alcaraz ai quarti, sfiderà Leheckaus open
Lo spagnolo è ai quarti di finale dello US Open per la 4^ volta in carriera. Decisiva la vittoria contro il francese Rinderknech in tre set (7-6, 6-3, 6-4). Alcaraz diventa così il più giovane tennista in Era Open a raggiungere 13 quarti di finale a livello Slam. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Carlos Alcaraz è ai quarti di finale dello US Open. Il numero 2 al mondo ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech (numero 82 del ranking) con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-4 in due ore e 12 minuti di gioco. Il primo set è stato molto equilibrato: Rinderknech è stato praticamente perfetto al servizio (così come Alcaraz) ed è riuscito a portare la sfida al tiebreak, in cui non c'è stata storia. Dominio da parte dello spagnolo che ha chiuso 7-6 in un'ora di gioco. Nel secondo set, invece, Alcaraz ha strappato la battuta al francese nel sesto game (quando era avanti 3-2) per il 6-3. Con un altro break, arrivato nel nono gioco sul 4-4, Alcaraz è andato a servire per il match nel terzo set e ha chiuso definitivamente la partita. Al prossimo turno, il numero 2 al mondo (che non ha ancora perso un set da inizio torneo) sfiderà Jiri Lehecka che ha battuto il francese Adrian Mannarino in quattro set (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) conquistando i quarti dello US Open per la prima volta in carriera.
I risultati di domenica 31 agosto
UOMINI
- Rinderknech vs [2] Alcaraz 6-7, 3-6, 4-6
- Mannarino vs [20] Lehecka 6-7, 4-6, 6-2, 2-6
- [21] Machac vs [4] Fritz
- [7] Djokovic vs Struff
DONNE
- [4] Pegula vs Li 6-1, 6-2
- Krejcikova vs Townsend
- [1] Sabalenka vs Bucsa
- Rybakina vs Vondrousova