Alcaraz ai quarti, Rinderknech battuto in tre set

Carlos Alcaraz è ai quarti di finale dello US Open. Il numero 2 al mondo ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech (numero 82 del ranking) con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-4 in due ore e 12 minuti di gioco. Il primo set è stato molto equilibrato: Rinderknech è stato praticamente perfetto al servizio (così come Alcaraz) ed è riuscito a portare la sfida al tiebreak, in cui non c'è stata storia. Dominio da parte dello spagnolo che ha chiuso 7-6 in un'ora di gioco. Nel secondo set, invece, Alcaraz ha strappato la battuta al francese nel sesto game (quando era avanti 3-2) per il 6-3. Con un altro break, arrivato nel nono gioco sul 4-4, Alcaraz è andato a servire per il match nel terzo set e ha chiuso definitivamente la partita. Al prossimo turno, il numero 2 al mondo (che non ha ancora perso un set da inizio torneo) sfiderà Jiri Lehecka che ha battuto il francese Adrian Mannarino in quattro set (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) conquistando i quarti dello US Open per la prima volta in carriera.