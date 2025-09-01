Sinner-Bublik LIVE all'1 su Sky Sport Uno

Sinner-Bublik agli US Open, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale dello US Open. Il numero 1 al mondo affronta il kazako Sasha Bublik, al loro terzo incontro nel 2025. Chi vince sfiderà mercoledì Lorenzo Musetti. Il match, in programma dall'1 di notte, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
in evidenza
Sinner: "Al servizio non mi sento come vorrei"
Le parole di Jannik Sinner in conferenza dopo la vittoria in 4 set su Denis Shapovalov allo US Open-
Gli highlights di Sinner-Shapovalov
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria in rimonta contro Denis Shapovalov. Dopo aver perso il primo set 7-5, il numero 1 al mondo ha vinto con i parziali di 6-4, 6-3, 6-3.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida in programma sull'Arthur Ashe Stadium.
Giornata conclusiva degli ottavi di finale allo US Open. In campo il numero 1 al mondo Jannik Sinner che affronta il kazako Bublik.