US Open, i risultati di oggi: De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti di finale

us open

Alex De Minaur concede appena 6 giochi allo svizzero Riedi (435 del mondo) e conquista i quarti degli US Open: l'australiano sfiderà il redivivo Felix Auger-Aliassime, che si è liberato in tre set del russo Rublev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE:  MUSETTI-MUNAR - RISULTATI 

Alex De Minaur conquista per la sesta volta i quarti di finale a livello Slam. L'australiano, 8 del seeding, ha battuto in tre set lo svizzero Leandro Riedi, n°435 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. De Minaur cercherà la sua prima semifinale a livello Slam (al momento è 0-5, 0-2 a NY) contro Felix Auger-Aliassime, che ha superato lo svizzero Andrey Rublev. Il canadese entra per la quarta volta tra i migliori 8 in uno Slam, la prima dopo quasi quattro anni (Australia 2022). 

I risultati degli ottavi di finale

UOMINI

  • AUGER-ALIASSIME (Can) - RUBLEV 7-5, 6-3, 6-4
  • DE MINAUR (Aus) - RIEDI (Svi) 6-3, 6-2, 6-1

DONNE

  • OSAKA (Jpn) - GAUFF (Usa)
  • SWIATEK (Pol)-ALEXANDROVA  6-3, 6-1
  • KOSTYUK (Ukr) - MUCHOVA (Cze)
  • ANISIMOVA (Usa) - HADDAD MAIA (Bra)

