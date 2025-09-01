De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti di finale

Alex De Minaur concede appena 6 giochi allo svizzero Riedi (435 del mondo) e conquista i quarti degli US Open: l'australiano sfiderà il redivivo Felix Auger-Aliassime, che si è liberato in tre set del russo Rublev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Alex De Minaur conquista per la sesta volta i quarti di finale a livello Slam. L'australiano, 8 del seeding, ha battuto in tre set lo svizzero Leandro Riedi, n°435 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. De Minaur cercherà la sua prima semifinale a livello Slam (al momento è 0-5, 0-2 a NY) contro Felix Auger-Aliassime, che ha superato lo svizzero Andrey Rublev. Il canadese entra per la quarta volta tra i migliori 8 in uno Slam, la prima dopo quasi quattro anni (Australia 2022).