US Open, Drake crede in Sinner: maxi scommessa sulla sua vittoria in finale

Il rapper Drake, grande appassionato di sport e proprio in questi giorni in concerto a Milano, ha condiviso con i suoi 142 milioni di followers su Instagram l'incredibile scommessa sul vincitore degli US Open. Il cantante canadese ha puntato ben 300mila dollari su Jannik Sinner: in caso di vittoria porterebbe a casa oltre mezzo milione di dollari! Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Drake scommette forte, anzi fortissimo, su Jannik Sinner vincitore agli US Open 2025. Il rapper canadese, grande tifoso dei Toronto Raptors e in questi giorni in concerto a Milano, ha scommesso la bellezza di 300mila dollari sul trionfo del numero 1 del mondo a Flushing Meadows, condividendo la 'bolletta' sui suoi social. Il caso di conferma del titolo da parte dell'azzurro, Drake incassarebbe 507mila dollari. 

