Il rapper Drake, grande appassionato di sport e proprio in questi giorni in concerto a Milano, ha condiviso con i suoi 142 milioni di followers su Instagram l'incredibile scommessa sul vincitore degli US Open. Il cantante canadese ha puntato ben 300mila dollari su Jannik Sinner: in caso di vittoria porterebbe a casa oltre mezzo milione di dollari! Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

