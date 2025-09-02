US Open, Drake crede in Sinner: maxi scommessa sulla sua vittoria in finaleus open
Drake scommette forte, anzi fortissimo, su Jannik Sinner vincitore agli US Open 2025. Il rapper canadese, grande tifoso dei Toronto Raptors e in questi giorni in concerto a Milano, ha scommesso la bellezza di 300mila dollari sul trionfo del numero 1 del mondo a Flushing Meadows, condividendo la 'bolletta' sui suoi social. Il caso di conferma del titolo da parte dell'azzurro, Drake incassarebbe 507mila dollari.