Sinner-Musetti mercoledì LIVE su Sky Sport

Sinner-Musetti agli US Open, dove vedere in tv e streaming
Italia protagonista nei quarti di finale degli US Open: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano infatti per un posto in semifinale allo Slam americano. Il match, in programma mercoledì 3 settembre con orario da definire sull'Arthur Ashe Stadium, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si giocano un pass per la semifinale agli US Open. Per la prima volta nella storia un derby azzurro vale un posto tra i migliori quattro in uno Slam. Entrambi sono reduci da match dominati: il n°1 ha lasciato appena 3 giochi a Bublik, il carrarino 4 a Munar. Il match di quarti di finale, in programma mercoledì 3 settembre con orario da definire, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
I precedenti
Sono due i precedenti tra i compagni di squadra, protagonisti di due Davis vinte consecutivamente dall'Italia a Malaga (2023 e 2024), entrambi vinti da Sinner. E' però il primo confronto a livello Slam. Una curiosità: Jannik è ancora imbattuto nei derby azzurri, avendo l'incredibile record di 15-0.
- 2021 - Anversa (R16): Sinner b. Musetti 7-5, 6-2
- 2023 - Monte-Carlo (QF): Sinner b. Musetti 6-2, 6-2