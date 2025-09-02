US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Si apre il quadro dei quarti di finale nella parte bassa del tabellone maschile, con in campo il n°2 del mondo Alcaraz che affronta il ceco Lehecka. Attesa per l'idolo di casa Taylor Fritz, che sfida il 24 volte campione Slam Novak Djokovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Lo US Open 2025 entra nel vivo con i primi due match di quarti di finale della parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dal n°2 del mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo affronta il ceco Jiri Lehecka, per la prima volta tra i migliori 8 nello Slam newyorkese e 20^ testa di serie del seeding. Tutti gli occhi degli Stati Uniti sono però puntati sull'altro match in programma, che vede sull'Arthur Ashe sfidarsi Novak Djokovic e Taylor Fritz. Il 24 volte campione Slam gioca i quarti a NY per la 14^ volta in carriera, l'americano vuole confermare almeno la finale dello scorso anno, quando fu battuto da Jannik Sinner. I precedenti però sono a senso unico, con Nole avanti 10-0. Tra le donne in campo Sabalenka-Vondrousova e Pegula-Krejcikova: in palio la semifinale.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17 - Sky Tennis Show
- ore 17.30 - Pegula (Usa) vs Krejcikova (Cze)
- a seguire - Lehecka (Cze) vs Alcaraz (Esp)
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Sabalenka vs Vondrousova (Cze)
- a segire - Djokovic (Srb) vs Fritz (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 19.30 - Muhammad/Schuurs vs ERRANI/PAOLINI
- a seguire - Siniakova/Townsend o Osorio/Yuan vs Fernandez/V. Williams
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.