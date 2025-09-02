Lo US Open 2025 entra nel vivo con i primi due match di quarti di finale della parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dal n°2 del mondo Carlos Alcaraz . Lo spagnolo affronta il ceco Jiri Lehecka, per la prima volta tra i migliori 8 nello Slam newyorkese e 20^ testa di serie del seeding. Tutti gli occhi degli Stati Uniti sono però puntati sull'altro match in programma, che vede sull'Arthur Ashe sfidarsi Novak Djokovic e Taylor Fritz . Il 24 volte campione Slam gioca i quarti a NY per la 14^ volta in carriera, l'americano vuole confermare almeno la finale dello scorso anno, quando fu battuto da Jannik Sinner. I precedenti però sono a senso unico, con Nole avanti 10-0. Tra le donne in campo Sabalenka-Vondrousova e Pegula-Krejcikova : in palio la semifinale.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.