Carlos Alcaraz torna in semifinale agli US Open: il numero 2 del mondo batte in tre set il ceco Jiri Lehecka con i parziali di 6-4, 6-2, 6-4 in due ore di gioco. Affronterà uno tra Djokovic e Fritz. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz torna in semifinale agli US Open. Lo spagnolo, testa di serie n°2 del seeding, si è liberato in tre set del ceco Jiri Lehecka (20 del tabellone). 6-4, 6-2, 6-4 i parziali in poco meno di due ore di gioco per il murciano, che in caso di successo tornerebbe in vetta al ranking mondiale ai danni di Jannik Sinner. A 22 anni Carlitos centra la nona semifinale Slam della carriera (la terza a New York) e migliora il record stagionale a 59 vittorie e appena 6 sconfitte. Alcaraz arriva in semi senza aver ancora perso un set. Venerdì affronterà il vincente di Djokovic-Fritz.