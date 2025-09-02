US Open, i risultati di oggi: Alcaraz in semifinale, Lehecka battuto in 3 setUS OPEN
Carlos Alcaraz torna in semifinale agli US Open: il numero 2 del mondo batte in tre set il ceco Jiri Lehecka con i parziali di 6-4, 6-2, 6-4 in due ore di gioco. Affronterà uno tra Djokovic e Fritz. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Carlos Alcaraz torna in semifinale agli US Open. Lo spagnolo, testa di serie n°2 del seeding, si è liberato in tre set del ceco Jiri Lehecka (20 del tabellone). 6-4, 6-2, 6-4 i parziali in poco meno di due ore di gioco per il murciano, che in caso di successo tornerebbe in vetta al ranking mondiale ai danni di Jannik Sinner. A 22 anni Carlitos centra la nona semifinale Slam della carriera (la terza a New York) e migliora il record stagionale a 59 vittorie e appena 6 sconfitte. Alcaraz arriva in semi senza aver ancora perso un set. Venerdì affronterà il vincente di Djokovic-Fritz.
I risultati dei quarti di finale
UOMINI
- Alcaraz (Esp) vs Lehecka (Cze) 6-4, 6-2, 6-4
- Djokovic (Srb) vs Fritz (Usa)
DONNE
- Pegula (Usa) vs Krejcikova (Cze) 6-3, 6-3
- Sabalenka vs Vondrousova (Cze)