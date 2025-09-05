Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

È più forte Sinner o Alcaraz? Il giudizio di Rafa Nadal

Tennis

Lo spagnolo ha parlato in un'intervista a 'The Athletic' di Sinner e Alcaraz: "Alcaraz è più magico, più imprevedibile. Può giocare a un livello che probabilmente Jannik non può, anche se commette più errori"

ALCARAZ-DJOKOVIC LIVE - VERSO SINNER-AUGER ALIASSIME: LE NEWS LIVE

"Sinner imprime un ritmo al dritto che è molto difficile da seguire. Alcaraz è più magico, più imprevedibile". Parola di Rafael Nadal che in un'intervista a 'The Athletic' ha spiegato le differenze principali tra il numero 1 e il numero 2 al mondo. "Sinner è molto veloce nel colpire la pallina in anticipo ed è rapido nel passaggio dalla difesa all'attacco - ha detto Nadal -. Alcaraz invece può giocare a un livello che probabilmente Jannik non può. Mi piace, è molto divertente vedere giocare Carlos perché è in grado di produrre cose incredibili. Ma, allo stesso tempo, commette anche più errori. Insomma, può giocare meglio ma può giocare anche peggio. Si tratta di trovare l'equilibrio", ha concluso il 22 volte campione Slam.

Tennis: Altre Notizie

È più forte Sinner o Alcaraz? Il giudizio di Nadal

Tennis

Lo spagnolo ha parlato in un'intervista a 'The Athletic' di Sinner e...

Alcaraz-Djokovic LIVE su Sky Sport Uno

live us open

A Flushing Meadows le semifinali maschili dello US Open si aprono con una super sfida:...

Sinner-Aliassime LIVE, Jannik anticipa il warm up

live us open

È il giorno delle semifinali allo US Open. Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime in campo questa...

Sinner e Djokovic-Alcaraz: il programma su Sky

us open

A Flushing Meadows si scende in campo per le semifinali maschili. Alle 21 si parte con la super...

La finale femminile sarà Sabalenka-Anisimova

us open

Aryna Sabalenka torna in finale a New York per il terzo anno consecutivo. La bielorussa ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS