Sinner-Alcaraz, le news LIVE verso la finale

Sinner-Alcaraz, le news di oggi alla vigilia della finale degli US Open: la diretta

live US OPen

Vigilia di finale a New York per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, domani alle 20 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) avversari per il titolo - e il n. 1 Atp - agli US Open. Sul nostro liveblog il racconto della giornata, con news, immagini e opinioni 

Sinner supera Pietrangeli: 88 vittorie Slam

Grazie alla vittoria in semifinale su Auger-Aliassime, Sinner è diventato l'italiano con più vittorie slam all-time: 87 successi, superato Nicola Pietrangeli

Chi ha raggiunto tutte le finali Slam nella stessa stagione?

  • Novak Djokovic (2015, 2021, 2023)
  • Roger Federer (2006, 2007, 2009)
  • Rod Laver (1962, 1969)
  • Lew Hoad (1959)
  • Frank Sedgman (1952)
  • Don Budge (1938)
  • Jack Crawford (1933)

Sinner il più giovane a raggiungere tutte le finali Slam in una stagione

Sinner è il più giovane nell'Era Open a raggiungere tutte le finali Slam nella stessa stagione, l'ottavo a esserci riuscito nella storia

Sinner, 27 vittorie di fila sul cemento negli Slam

Sinner arriva alla finale con una serie aperta di 27 vittorie consecutive negli Slam su cemento: si tratta della seconda striscia più lunga di sempre nell'Era Open, ex aequo con Novak Djokovic nel 2011-12. Meglio solo Roger Federer, che vinse 40 partite consecutive nei major su duro tra il 2005 e il 2008.

E' anche sfida per il numero 1

A New York c'è in palio non solo il titolo, ma anche la vetta del ranking. Il vincitore del torneo, infatti, sarà anche il n. 1 al mondo lunedì

Tutte le finali Slam tra numero 1 e 2 del mondo

Da quando esiste il ranking computerizzato, si tratta della prima stagione in cui in tutte le finali degli Slam si sono sfidati il n. 1 e il n. 2 al mondo.

Sinner-Alcaraz da record, tre sfide in una finale Slam nello stesso anno

Sinner e Alcaraz sono la prima coppia ad affrontarsi in tre finali Slam nella stessa stagione nell'Era Open, la prima da Emerson e Stolle nel 1964.

Gli highlights di Djokovic-Alcaraz

Alcaraz non ha perso nessun set finora

Cammino perfetto finora di Alcaraz che ha raggiunto la finale senza perdere set. Ultimo successo in ordine di tempo quello contro Novak Djokovic

Il percorso di Alcaraz

  • 1° turno: vs Opelka 6-4, 7-5, 6-4
  • 2° turno: vs Bellucci 6-1, 6-0, 6-3
  • 3° turno: vs Darderi 6-2, 6-4, 6-0
  • Ottavi: vs Rinderknech 7-6, 6-3, 6-4
  • Quarti: vs Lehecka 6-4, 6-2, 6-4
  • Semifinale: vs Djokovic 6-4, 7-6, 6-2

Le parole di Sinner sulle sue condizioni fisiche

Gli highlights di Sinner-Auger-Aliassime

3 ore e 19 minuti per eliminare Auger-Aliassime

Sinner è reduce da una "battaglia" di 3 ore e 19 minuti contro Felix Auger-Aliassime. Jannik ha rassicurato sulle sue condizioni dopo il medical time-out chiesto tra il secondo e il terzo set. "Niente di serio" ha detto l'azzurro

Il percorso di Sinner

  • 1° turno: vs Kopriva 6-1, 6-1, 6-2
  • 2° turno: vs Popyrin 6-3, 6-2, 6-2
  • 3° turno: vs Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, 6-3
  • Ottavi: vs Bublik 6-1, 6-1, 6-1
  • Quarti: vs Musetti 6-1, 6-4, 6-2
  • Semifinale: vs Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

Domani alle 20 la finale su Sky

La finale è in programma domani, domenica 7 settembre, alle ore 20 italiane, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La vigilia della finale Sinner-Alcaraz

Vigilia di finale per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, domani avversari per il titolo agli US Open. Sul nostro liveblog l'avvicinamento alla grande sfida.

