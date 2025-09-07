Sinner-Alcaraz LIVE alle 20 su Sky Sport Uno

Sinner-Alcaraz agli US Open, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner sfida ancora Carlos Alcaraz in una finale Slam: stavolta in palio c'è il titolo agli US Open e il n. 1 del ranking Atp. Appuntamento alle 20 sull'Arthur Ashe Stadium, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
A 22 anni e 125 giorni, Carlos Alcaraz punta a diventare il secondo uomo più giovane nell’era Open a conquistare 6 titoli del Grande Slam
Sinner va a caccia del terzo Slam stagionale dopo Australian Open e il Roland Garros. Nell'Era Open solo sei giocatori hanno vinto tre major nello stesso anno: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Mats Wilander, Jimmy Connors e Rod Laver
Sinner ha una striscia aperta di 27 partite consecutive vinte sul cemento a livello di tornei del Grande Slam e punta a diventare il primo uomo a difendere il titolo agli US Open dai tempi di Federer, che vinse per 5 anni consecutivi dal 2004 al 2008, ponendo così fine al più lungo digiuno di sempre nell’era Open (dal 1968) senza una difesa del titolo in un torneo dello Slam maschile.
Alcaraz: "Sinner? Orgoglioso del nostro rapporto"
Le parole di Alcaraz verso la finale degli US Open con Sinner: "È impossibile non pensare alla grande rivalità che sto costruendo con Jannik e alle grandi partite che giochiamo uno contro l'altro. Penso sia fantastico vivere una rivalità così grande. Sono soprattutto orgoglioso che il nostro rapporto sia molto sano anche fuori dal campo"
Sinner: "Alcaraz in questo momento è il migliore"
Dopo la vittoria in semifinale su Auger-Aliassime, Sinner ha presentato così la finale contro Alcaraz: "Sono contento di giocare un'altra finale Slam e misurarmi contro il miglior giocatore al mondo, per il tennis incredibile che ha fatto vedere. Non vedo l'ora di scendere in campo, poi dopo la partita ci sarà sempre qualcosa di positivo da cogliere"
Percorso diverso per Sinner e Alcaraz in questa edizione degli US Open. Jannik arriva dall'impegnativa semifinale vinta contro Felix Auger-Aliassime dopo 3 ore e 19 minuti di gioco. Carlos, invece, si presenta alla finale senza aver perso alcun set
Sinner dovrà sfatare oggi un tabù. Dal 2009 a oggi, nessun campione degli US Open si è confermato nella stagione successiva. L'ultimo a esserci riuscito è stato Roger Federer nel 2008.
Sia Sinner che Alcaraz andranno a caccia del secondo trionfo in carriera agli US Open. Qui il murciano ha vinto nel 2022, mentre Jannik cerca il bis dopo il successo dello scorso anno
La finale vale il n. 1 al mondo
Non solo il titolo, stasera c'è anche in palio il primo posto del ranking Atp. Chi vince, infatti, sarà n. 1 al mondo. Jannik vuole proseguire il regno di 65 settimane; Carlos, invece, può tornare in vetta proprio nel posto in cui, tre anni fa, ha conquistato la leadership per la prima volta in carriera
Slam e ranking: Sinner-Alcaraz vale il n. 1 AtpVai al contenuto
Sinner e Alcaraz sono la prima coppia a incontrarsi in tre finali di singolare maschile del Grande Slam nell’era Open (dal 1968) nello stesso anno, oltre a raggiungere Djokovic e Nadal (4 nel 2011-12) come unici uomini ad essersi sfidati in tre finali consecutive di uno Slam.
Il cammino di Alcaraz
- 1° turno: vs Opelka 6-4, 7-5, 6-4
- 2° turno: vs Bellucci 6-1, 6-0, 6-3
- 3° turno: vs Darderi 6-2, 6-4, 6-0
- Ottavi: vs Rinderknech 7-6, 6-3, 6-4
- Quarti: vs Lehecka 6-4, 6-2, 6-4
- Semifinale: vs Djokovic 6-4, 7-6, 6-2
Il cammino di Sinner
- 1° turno: vs Kopriva 6-1, 6-1, 6-2
- 2° turno: vs Popyrin 6-3, 6-2, 6-2
- 3° turno: vs Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, 6-3
- Ottavi: vs Bublik 6-1, 6-1, 6-1
- Quarti: vs Musetti 6-1, 6-4, 6-2
- Semifinale: vs Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
Sinner-Alcaraz, atto XV
Quello di oggi sarà il 15esimo confronto nel circuito maggiore tra Sinner e Alcaraz, la quinta finale giocata nel 2025 e la terza finale Slam consecutiva dopo Roland Garros e Wimbledon
Sinner-Alcaraz, sarà atto XV: tutti i precedentiVai al contenuto
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) E SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 19.30 - Sky Tennis Show
- ore 20 - SINNER (Ita) vs Alcaraz (Esp)*
- a seguire - Sky Tennis Show
*in diretta anche su Sky Sport 4K
Appuntamento alle ore 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Agli US Open è il giorno della finale maschile. Ancora una volta Jannik Sinner e Carlos Alcaraz uno di fronte all'altro, nell'ennesimo capitolo di una rivalità già storica