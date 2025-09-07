Sinner-Alcaraz, il titolo vale 5 mln di dollari

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner in finale agli US Open: il montepremi e quanto vale il titolo

us open

Assegno da record in palio nella finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il nuovo campione dell'ultimo Slam 2025, già diventato il torneo tennistico più ricco di sempre, incasserà 5.000.000 dollari. Al finalista, invece, andranno 2,5 mln di dollari. In totale distribuiti premi per 90 milioni di dollari, con un +20% rispetto al 2024

SINNER-ALCARAZ, LE NEWS LIVE

La finale degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà da record anche per il montepremi. La sfida sull'Arthur Ashe Stadium (ore 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) metterà in palio un assegno da 5.000.000 di dollari contro i 2,5 milioni di dollari che andranno al finalista. Si tratta del premio più ricco di sempre per un torneo ufficiale del circuito e segue l'incremento del +20% del montepremi degli US Open rispetto al 2024, con premi distribuiti in tutti i tabelloni per un totale di 90 milioni di dollari. Lo scorso anno Sinner incassò 3,6 milioni di dollari per la vittoria in finale contro Taylor Fritz che, invece, si "accontentò" di un assegno da 1,8 milioni di dollari. 

US Open, il montepremi turno per turno

  • 1° turno: 110.000 $
  • 2° turno: 154.000 $
  • 3° turno: 237.000 $
  • Ottavi di finale: 400.000 $
  • Quarti di finale: 660.000 $
  • Semifinali: 1.260.000 $
  • Finalista: 2.500.000 $
  • Vincitore: 5.000.000 $

