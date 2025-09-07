Sinner-Alcaraz, il titolo vale 5 mln di dollari

La finale degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà da record anche per il montepremi. La sfida sull'Arthur Ashe Stadium (ore 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) metterà in palio un assegno da 5.000.000 di dollari contro i 2,5 milioni di dollari che andranno al finalista. Si tratta del premio più ricco di sempre per un torneo ufficiale del circuito e segue l'incremento del +20% del montepremi degli US Open rispetto al 2024, con premi distribuiti in tutti i tabelloni per un totale di 90 milioni di dollari. Lo scorso anno Sinner incassò 3,6 milioni di dollari per la vittoria in finale contro Taylor Fritz che, invece, si "accontentò" di un assegno da 1,8 milioni di dollari.