Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Il tennista romano, numero 58 del ranking Atp, sarà al via del torneo Atp 250 di Hangzhou, in programma sul cemento cinese a partire dal 17 settembre. Si tratterà del suo primo impegno ufficiale dopo una lunga assenza. Dopo il ritiro durante il match contro Casper Ruud al Masters 1000 di Roma, a causa di un problema agli addominali, Berrettini è riuscito a scendere in campo soltanto a Wimbledon, dove è stato sconfitto all’esordio da Kamil Majchrzak. Successivamente, il suo nome è mancato all'appello per cinque tornei consecutivi: Gstaad, Kitzbuhel, Toronto, Cincinnati e, infine, gli US Open. Ora, attraverso un post pubblicato su Instagram, annuncia l'attesa ripartenza: "Preparazione finale, ci vediamo ad Hangzhou".