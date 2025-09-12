Flavia Pennetta, 10 anni dal trionfo di New York

Pennetta ha vestito dei capi EA7 Emporio Armani) e una video intervista esclusiva, realizzati al centro sportivo Alberto Bonacossa di Milano, l’ex numero 6 della classifica WTA rivivrà quel giorno e il valore che quella vittoria assunse per lei e per il movimento azzurro. Con sincerità e un pizzico di emozione Pennetta è tornata agli attimi prima della sfida, alle scelte tattiche, fino al rientro in fretta e furia in Italia.

Pennetta: "Dentro al cuore mi porto una sensazione di pace che ho provato dopo l’ultimo colpo"

"Dentro al cuore mi porto una sensazione di pace che ho provato dopo l’ultimo colpo - ha raccontato Flavia ripensando a Flushing Meadows – un’emozione incredibile perché mi ha riportato indietro nel tempo, mi ha fatto ricordare tutto il percorso fatto. Ho pensato alla bambina che giocava con la terra rossa come se fosse sabbia, a tutto quello che i miei genitori mi hanno permesso di fare e al loro appoggio". Un percorso di cui, oggi, quasi si stupisce: "Non so davvero come facesse quell’atleta a giocare con tutte le condizioni atmosferiche possibili e ad avere una certa tenuta mentale. Le pressioni ci sono sempre state e per questo in quella settimana, non ho mai preso in mano un giornale". Tra i ricordi anche un aneddoto: un caro amico che viveva negli USA, alla vigilia degli US Open, predisse la finale…ma con Serena Williams. "Ci andò vicino. Il giorno prima volevo stare sola. Io e quelli del mio team eravamo in giro per la città. Lo chiamai e anche se all’inizio ero dubbiosa andai

a bere una cosa". Tutto andò per il meglio in un match nervoso con due giocatrici cresciute insieme. Trionfò la brindisina che durante la premiazione, sorprendendo anche la stessa Vinci, annunciò che si sarebbe ritirata: una decisione maturata prima della finale e avvalorata da quel senso di appagamento che provò dopo l’ultimo colpo. "Quella partita mi diede una consapevolezza unica, proprio per questo, anche io mi sono chiesta cosa sarebbe successo se avessi continuato a giocare. Allo stesso tempo, non c’è mai stata l’idea di aver preso una decisione sbagliata, guardandomi indietro mi direi di godermi di più quei momenti".