Che tempo fa? Le previsioni meteo per oggi a Miami

A Miami oggi sarà un 'crazy day', con ben 50 partite in programma suddivise in 10 campi per recuperare tutti i match cancellati mercoledì per maltempo. Ecco le previsioni meteo su Miami per oggi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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Che tempo fa? E' la domanda che si fanno tutti dopo che il maltempo che si è abbatuto su Miami ha costretto gli organizzatori a cancellare tutti gli incontri. Non si è giocato nemmeno un 15: oggi dunque in programma 50 partite (!) suddivise in ben 10 campi, con l'inizio fissato sui campi periferici addirittura alle 10 locali (le 15 italiane).
Le previsioni meteo di oggi su Miami
Il maltempo dovrebbe dare un po' di tregua al Miami Open, con cielo poco nuvoloso al mattino americano e probabilità di pioggia quasi nulle. Secondo quanto riportato da The Weather Channel, nuvolosità che si accentuerà nel corso della serata, con i primi acquazzoni previsti per le ore 23. Vento costante tra i 20 e 30 km/h da Nord-Est e umidità intorno al 60%.