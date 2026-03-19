Che tempo fa? Le previsioni meteo per oggi a Miami

A Miami oggi sarà un 'crazy day', con ben 50 partite in programma suddivise in 10 campi per recuperare tutti i match cancellati mercoledì per maltempo. Ecco le previsioni meteo su Miami per oggi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Che tempo fa? E' la domanda che si fanno tutti dopo che il maltempo che si è abbatuto su Miami ha costretto gli organizzatori a cancellare tutti gli incontri. Non si è giocato nemmeno un 15: oggi dunque in programma 50 partite (!) suddivise in ben 10 campi, con l'inizio fissato sui campi periferici addirittura alle 10 locali (le 15 italiane).